Гледат мярката за неотклонение на шофьора на автобуса, който се преобърна край Малко Търново

Днес Окръжният съд в Бургас ще гледа мярката за неотклонение на шофьора на автобуса, който се преобърна край Малко Търново в сряда.

При инцидента загинаха две жени, а голяма част от пътниците пострадаха. Мъжът е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост. Според прокуратурата той не е взел необходимите мерки, за да може спрелият за престой автобус да не потегли сам, вследствие на което е възникнал инцидента. В бургаската болница остават две жени за лечение. И днес продължава извозването към родните места на пътниците от злополучния автобус, който е пътувал за екскурзия от Одеса към Истанбул.