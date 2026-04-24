Очаква ни слънчево време с временни увеличения на облачността

В петък минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 6°, а максималните – между 16° и 21°, в София – около 17°. Облачността ще е променлива, преди обяд – често намаляваща до предимно слънчево време. Ще бъде ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България – временно силен вятър от запад-северозапад.

На морския бряг също ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 12° - 13°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала. В планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб до умерен от запад. Дневните температури ще се повишат. В неделя минималните стойности ще са между 5° и 10°, а максималните – между 20° и 25°.

В следобедните часове в неделя вятърът ще се усили и ще се ориентира от север и с него за кратко ще проникне по-студен въздух. В понеделник ще има и слънчеви часове, но и по-значителни увеличения на облачността. Остава с малка вероятност за валежи. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихва. Дневните температури временно ще се понижат и в повечето места ще бъдат под 20°, но през следващите дни отново ще се повишават.