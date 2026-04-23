Очакват ни слънчеви часове и повишение на дневните температури

През следващите дни се очакват повече слънчеви часове и постепенно повишение на дневните температури и в неделя максималните в повечето райони ще бъдат в интервала от 20° до 25°. По-високи, в сравнение с тази сутрин, ще бъдат температурите утре. Минималните в по-голямата част от страната ще са между 4° и 9°, в София - около 6°, а максималните - между 16° и 21°, в София - около 17°. През деня ще преобладава слънчево време, с повече облаци в следобедните часове. Ще остане много ветровито с умерен, временно силен западен вятър.

На морския бряг също ще бъде ветровито, но предимно слънчево, с максимални температури между 14° и 17°. Температурата на морската вода е от 11° до 13°. И в планините времето ще бъде слънчево, но ветровито. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 6° на Алеко до 10° в Боровец. В Банско и Смолян - около 13° - 14°.

И към времето в Европа. Над по-голямата част континента ще бъде слънчево. Съществена промяна предстои на Пиренеите, където утре ще има валежи от дъжд, на места интензивни, а температурите ще се понижат. Продължава затоплянето на Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, но ветровито. У нас през почивните дни, дневните температури ще продължат да се повишават и в неделя ще бъдат между 20° и 25°.

Ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб до умерен, от запад, но в следобедните часове на неделният ден ще се ориентира от север, ще се усили, с него ще започне да прониква по-студен въздух и в понеделник максималните температури временно ще се понижат, но във вторник отново ще тръгнат нагоре. Минималните температури ще се задържат без съществена промяна.