„Платформа Агора“ раздаде годишните си отличия на пет читалища

И още по темата: Сдружение „Платформа Агора" раздаде своите годишни награди за читалищни инициативи тази вечер.

Те са за усилията на хората, които работят в тези средища на културата и стремежа им да поддържат жив духа и просветлението, и в най-малките места в страната. Церемонията започна с връчването на специално отличие за най-старото читалище у нас - това в град Свищов, което тази година празнува своята 170-та годишнина. Пет читалища в страната са победителите тази година.

Емилия Лисичкова, председател на УС на сдружение "Платформа АГОРА": „5 са категориите, в които нашето конкурсно жури отличава победители, финалисти. Това са категории: „Общост в развитие", „Култура и изкуство за развитие", „Перспективи за израстване", „Най-продуктивно партньорство" и „Солидарност и хуманност" - все връзки и отношения на читалището с общонстта.“

Емилия Лисичкова, председател на УС на сдружение "Платформа АГОРА": „Това, което обобщаваме накрая е, че всъщност всички са победители, в този конкурс, защото това, с което те са кандидатствали е вече свършено добро. това са инициативи, които са били реализирани в предходната година.“