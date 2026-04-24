Израел и Ливан удължават с 3 седмици спирането на огъня

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че Израел и Ливан са се съгласили да удължат с 3 седмици спирането на огъня между Израел и шиитската групировка Хизбула в южен Ливан. Срокът на примирието изтичаше в неделя.

Удължаването му беше договорено на среща в Белия дом между посланиците на Израел и Ливан във Вашингтон.

"САЩ ще работят с Ливан, за да му помогнат да се защитава от Хизбула, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

Съобщението за удължаване на 10-дневното спиране на огъня, договорено миналата седмица, дойде ден след като при израелски въздушни удари в Ливан загинаха петима души, включително ливанска журналистка.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Имахме чудесна среща с високопоставени представители на Ливан и Израел. Смятаме, че през следващите няколко седмици тук ще пристигнат президентът на Ливан и министър-председателят на Израел. Те се споразумяха за още три седмици прекратяване на огъня – без повече стрелба. Да видим, надяваме се това да се случи. Това би могло да се случи между тях, но те трябва да имат предвид и Хизбула."





