Израел и Ливан удължават с 3 седмици спирането на огъня

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:30 мин.
По света
израел ливан удължанат седмици спирането огъня
Снимка: EПА/БГНЕС
Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че Израел и Ливан са се съгласили да удължат с 3 седмици спирането на огъня между Израел и шиитската групировка Хизбула в южен Ливан. Срокът на примирието изтичаше в неделя.

Удължаването му беше договорено на среща в Белия дом между посланиците на Израел и Ливан във Вашингтон.

"САЩ ще работят с Ливан, за да му помогнат да се защитава от Хизбула, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

Съобщението за удължаване на 10-дневното спиране на огъня, договорено миналата седмица, дойде ден след като при израелски въздушни удари в Ливан загинаха петима души, включително ливанска журналистка.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Имахме чудесна среща с високопоставени представители на Ливан и Израел. Смятаме, че през следващите няколко седмици тук ще пристигнат президентът на Ливан и министър-председателят на Израел. Те се споразумяха за още три седмици прекратяване на огъня – без повече стрелба. Да видим, надяваме се това да се случи. Това би могло да се случи между тях, но те трябва да имат предвид и Хизбула."



ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
2
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят,...
Гледайте европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
4
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
5
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
6
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Близък изток

Примирието в Близкия изток: Иран взе толтакса за преминаване през Ормузкия проток
Примирието в Близкия изток: Иран взе толтакса за преминаване през Ормузкия проток
Великобритания и Франция призоваха за подкрепа на общия им план за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток Великобритания и Франция призоваха за подкрепа на общия им план за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток
Чете се за: 01:47 мин.
Две блокади на Ормузкия проток: Иран получи първа толтакса, Тръмп нареди смъртоносна стрелба Две блокади на Ормузкия проток: Иран получи първа толтакса, Тръмп нареди смъртоносна стрелба
Чете се за: 04:55 мин.
САЩ не са поставяли времева рамка за край на войната в Иран САЩ не са поставяли времева рамка за край на войната в Иран
Чете се за: 03:10 мин.
Иран: Отварянето на Ормузкия проток е невъзможно заради груби нарушения на примирието Иран: Отварянето на Ормузкия проток е невъзможно заради груби нарушения на примирието
Чете се за: 01:35 мин.
За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Лидерите на ЕС обсъждат в Кипър бюджета на блока за периода 2028-2034 г.
Лидерите на ЕС обсъждат в Кипър бюджета на блока за периода...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Израел и Ливан удължават с 3 седмици спирането на огъня Израел и Ливан удължават с 3 седмици спирането на огъня
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Очаква ни слънчево време с временни увеличения на облачността Очаква ни слънчево време с временни увеличения на облачността
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Вещи на Майкъл Джексън на търг в Париж Вещи на Майкъл Джексън на търг в Париж
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Гледат мярката за неотклонение на шофьора на автобуса, който се...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Ученици станаха магистрати за ден в Бургас: Симулативен съдебен...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
БНТ и БНР са домакини на най-престижното събитие от календара на EBU
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
