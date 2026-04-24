БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Недостиг на места в детската градина и училището в пловдивското село Марково притеснява родителите

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Недостиг на места в детската градина и училището в пловдивското село Марково разбуни духовете сред родителите. Общината твърди, че има изготвени проекти за разширяване на двете сгради, но се оказва, че финансирането е недостатъчно. На среща в читалището в Марково бяха обсъдени възможните варианти, така че 20 деца, които от септември трябва да са в първи клас, да не останат без места.

Младите семейства в село Марково се увеличават с бързи темпове, особено след 2020 година. Това поставя и редица предизвикателства не само пред родителите, но и пред местната администрация. Образователната инфраструктура в селото вече е крайно недостатъчна, за да има места за всички деца.

Ивелина Чапкънска, жител на с. Марково: „Има раждаемост, за което всички се радваме, разбира се, това са едни страхотни новини, но трябва да се мисли в перспектива. В момента детската градина няма как да поеме толкова много деца, по същия начин е и проблемът с училището.“

Десислава Терзиева – кмет на село Марково: „През последните няколко години се решаваше проблемът посредством поставянето на преместваеми конструкции в двора на училището, които да поемат съответния клас. Идва момент обаче, в който това става невъзможно, защото вече няма място в двора.“

Въпреки че до старта на новата учебна година остават няколко месеца, голяма част от родителите все още не знаят къде ще учат техните първокласници.

Мария Генева, жител на с. Марково: „Кметът обяви, че по адрес децата, които трябва да започнат първи клас тук в Марково, са 66 на брой, като за момента училището може да поеме 46 деца. Което означава, че 20 деца, около един клас, няма да имат къде да се обучават. Големият ми син ще бъде септември месец първи клас и затова за мен е от огромно значение това, което ще се реши.“

Алтернатива за хората са училищата в Пловдив, в които също има недостиг на места.

Още преди две години община Родопи е спечелила финансиране от Министерството на образованието по програма ФЛАГ на стойност 11 млн. евро за разширяване на детската градина и основно училище „Св. св. Кирил и Методий“. Едва в края на миналата година обаче е издадено разрешение за строеж на нов корпус на ДГ „Веселушка“ в с. Марково.

Павел Михайлов, община Родопи: „Не са се забавили, разбира се, всичко следва своя ход съвсем нормално. Проектите вече са факт, имаше процедури, осъществени са тези процедури, имаме частично финансиране, оказа се, че проектите са на много по-голяма стойност – училището.“

Двата варианта пред община Родопи за осигуряване на допълнителни средства са заем, който трябва да бъде одобрен от Общинския съвет, и отпускане на средства от МОН. Тези варианти обаче ще отнемат време и се търси, макар и временно решение.

Десислава Терзиева – кмет на село Марково: „Общинският кмет спомена за поставяне на преместваемо съоръжение, но не в двора на училището, а от другата страна. Днес разговарях с директора на училището, която ми каза, че не е много обнадеждена от тази идея, защото тук идва въпросът за безопасността на децата.“

Жителите на Марково обмислят да направят ново събрание, на което ще настояват да получат по-конкретни отговори – кога ще бъдат започнати новите строежи и кога децата им ще учат при съвременни условия.

#недостиг на места #село Марково #детска градина #училище #Пловдив

Последвайте ни

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ