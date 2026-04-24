Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Чете се за: 03:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тръмп: "Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът тиктака!"

Ормузкият проток ще остане затворен докато няма сделка, добави американският президент

Американският президент Доналд Тръмп коментира конфликта в Иран и заяви, че не бърза да сключи сделка, но ако такава няма, ще "приключи" с Иран по военен път.

"Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът тиктака!" написа Тръмп в Трут соушъл.

В коментари пред журналисти, той каза, че режимът в Техеран може би е натрупал малко оръжия по време на вече над двуседмичното примирие, но американските въоръжени сили биха могли да ги унищожат "за около ден".

Ормузкият проток ще остане затворен докато няма сделка, добави Тръмп. В Иран висши държавни лица отрекоха твърденията на американския лидер за вътрешни конфликти и декларираха "желязна единност." Все още няма сигнали за потенциална среща между двете страни.

Водещи новини

Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните избирателни комисии, които ще получат бонус от 15 евро
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Георги Кандев: Няма да се прибера! Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът не се произнесе Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът не се произнесе
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Тръмп: "Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът тиктака!" Тръмп: "Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът тиктака!"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
От 10 до 15 г. затвор грозят шофьора на преобърнатия автобус край...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Вещи на Майкъл Джексън на търг в Париж
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ „Ей И Ес Марица...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
