Тръмп: "Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът тиктака!"

Американският президент Доналд Тръмп коментира конфликта в Иран и заяви, че не бърза да сключи сделка, но ако такава няма, ще "приключи" с Иран по военен път.

"Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът тиктака!" написа Тръмп в Трут соушъл.

В коментари пред журналисти, той каза, че режимът в Техеран може би е натрупал малко оръжия по време на вече над двуседмичното примирие, но американските въоръжени сили биха могли да ги унищожат "за около ден".

Ормузкият проток ще остане затворен докато няма сделка, добави Тръмп. В Иран висши държавни лица отрекоха твърденията на американския лидер за вътрешни конфликти и декларираха "желязна единност." Все още няма сигнали за потенциална среща между двете страни.