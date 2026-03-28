В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни

В кърджалийското село Звиница гнезди най-голямата колония бели щъркели в Източна България. През миналата година орнитолозите преброиха 170 птици. Тази пролет всички гнезда са пълни и в селото се надяват да станат първи в България. За хората от Звиница, които са алевити, белите птици са свещени и посрещането им се превръща в истински празник.

От началото на март всички в село Звиница се оглеждат за белите гости.

Мухарем Алиосман, ходжа на село Звиница: „На 7 - 8 март първите щъркели бяха по ливадите на селото, а към 11 - 12 март започнаха да кацат по гнездата. И хората ги чакаха. В долната махала на един човек първи кацна и човекът на сутринта вика -моя щъркел първи дойде.“

Освен белите птици, горите край селото обитава и една от най-тайнствените птици в България – черният щъркел.

Мухарем Алиосман: " Те се крият в гората. Но като слизаме по дерето ги виждаме, така че и те не ни липсват."

Хората имат свое обяснение защо толкова много щъркели идват в Звиница.

Неджахтин Исмаил: „Защото селото е богато. Има къде да се нахранят. Имаме реки, имаме ниви. И за това идват.“

А за ходжата Мухарем тайната се крие във вярата на алевитите.

Мухарем Алиосман: „Щъркелите са свещени животни. Забранено е те да бъдат притеснявани, да бъдат убивани. Голям грях е, а и се вярва, че те носят щастие, носят берекет, носят радост и за това хората, ако на техния стълб дойде първия щъркел викат – Тази година късметът ще е с нас.“



Ниязи Вели: „Това е голямо щастие. Това е берекет. Това е да вярваш в доброто, в хубавото, в щастието на селото.“

Пристигането на толкова птици тази година за местните е знак за добра година – въпреки войните и световните кризи.