След злоупотреба с лични данни: Възрастна жена изплаща скъп телефон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
Чете се за: 05:02 мин.
Проверяват се действията на служител на телекомукационна компания

Опит за измама и злоупотреба с личните данни на клиент на телекомуникационна компания проверява Икономическа полиция в Пловдив. Възрастна жена от карловско село е подала сигнал, че от нейно име е изтеглен стоков кредит за скъп телефон, който сега трябва да изплати след просрочени вноски. По случая са сезирани районната прокуратура, комисиите за защита на личните данни и на потребителите. Телекомуникационната компания също извършва вътрешна проверка на действията на свой служител.

През ноември миналата година Стайка Мазакова от карловското село Домлян сменя мобилния си оператор и доставчика на кабелна телевизия и интернет за по-изгодни условия. Прави това в офис на телекомуникационна компания в Пловдив. След подписването на договор, служител я изпраща да вземе оборудването от клиентски център на друг адрес.

Стайка Мазакова, потърпевша: "Но пресичайки улицата и минавайки десетина метра ми се обажда той и ми каза да се върна, защото е забравил да ми снима личната карта. Върнахме се, дадох му личната карта и той пожела да ме снима с личния си телефон. Това много ме изненада, защото не знаех, че има такава практика."

Със същия служител, през следващите месеци Стайка коментира всички въпроси за услугите, които я интересуват.

Стайка Мазакова, потърпевша: "И трите пъти, когато се срещах с него той ми казваше "Няма да говориш с никой друг, ако имаш някакви въпроси ще говориш лично с мен". И ми беше дал личния си телефон."

В края на февруари обаче жената получава покана за плащане по договор с банка. Сумата е 847 евро, а срокът за погасяване - седем дни, тъй като кредитът е просрочен с три месеца.

Стайка Мазакова, потърпевша: "Чета го това нещо и си мисля, че ще получа удар, при положение, че аз не съм ходила никога в тази банка."

В офиса ѝ разбрала, че някой е използвал личните ѝ данни, за да сключи договор за стоков кредит за скъп телефон. И Стайка, и синът ѝ предполагат, че отговорност за това носи служителят в телекомуникационната компания.

Петко Марков, син на потърпевшата: „Той знае, че майка ми е с телково решение, да не говорим какви са пенсиите на хората в България, да извършиш подобно нещо, не знам, аз не мога да го нарека човек."

Жената вече е потърсила правна защита, защото се опасява, че с телефона и изтеклите ѝ лични данни може да бъде извършено престъпление.

Стайка Мазакова, потърпевша: "Телефонът не се знае къде е, кой го ползва, каква злоупотреба може да се направи с този телефон."

От телекомуникационната компания заявиха за БНТ, че по случая тече проверка. Уверяват, че всичките им служители преминават задължително обучение и са запознати с правилата за обработка и защита на лични данни.

„Ако бъдат установени нарушения, дружеството ще предприеме незабавни, адекватни и съразмерни действия както за предотвратяване на последващи неудобства на пострадалото лице, така и за налагане на съответни дисциплинарни мерки и сезиране на компетентните органи в съответствие с вътрешните правила и приложимото законодателство.“

Компанията уверява още, че има нулева толерантност към всякакви опити за злоупотреба с клиенти. Междувременно Стайка Мазакова продължава да плаща чужд кредит. За смартфон, който не е виждала, но е купен с нейното име и подписан само с IP адрес.

Стайка Мазакова, потърпевш: "Платила съм четири вноски, за да не излезе кредитът изискуем и да платя цялата сума, която не е моя. Нито телефонът е мой, нито заемът е мой. Няма никъде моя подпис, но аз плащам."

Следващата седмица жената ще предяви съдебен иск за прекратяване на договора за изплащане на телефона. От "Икономическа полиция" призоваха хората при съмнения за злоупотреба с личните им данни да подават сигнали. А от телекомуникационната компания съветват клиентите при съмнение за некоректно поведение незабавно да потърсят съдействие от оператора през официалните му канали за контакт.

#телекомуникационна компания #подала сигнал #злоупотреби с лични данни #възрастна жена #измама

Последвайте ни

