Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Каква ще е цената на агнешкото по Великден?

Очаква се поскъпването да е с около 10%

Между 14 и 16 евро за килограм ще струва агнешкото за този Великден. Поскъпването е с около 10% в сравнение с миналата година или с между 1 и 2 евро на кг. Ако горивата обаче продължат да поскъпват е възможно цените да надхвърлят 16 евро. Сега живо тегло ангешко, купено директно от фермата, е двойно по-евтино.

Ахмед Джуджев от русенското село Тръстеник отглежда овце повече от 20 години. Тази година агнешкото от фермата му е поне с 10% по-скъпо.

Ахмед Джуджев, животновъд с.Тръстеник, Русенско: "На база инфлация, на база увеличение на горивата, както и увеличение на ток, вода, на всичко. Ние сме в такова положение, че идва издържаме."

С близо 65 000 по-малко са агнетата у нас за този Великден, заради унищожените стада след огнищата на шарка и шап. На пазара вече се усеща дефицит на родно агнешко и се очаква внос на 800 тона от Северна Македония, Румъния и Нова Зеландия. Заради дефицита фермерът от Тръстеник се радва на засилено търсене към неговите агнета.

Ахмед Джуджев, животновъд с.Тръстеник, Русенско: "Проявяват интерес защото вероятно осъзнават, че родното производство е по-качествено от това, което се внася."

Заради високите цени, в Русе част от хората няма да спазят традицията за агнешко на великденската трапеза.

"Агнешкото е скъпо месо. Склонна съм да дам до 11-12 евро за килограм, но то е доста по-скъпо."

"В никакъв случай, защото е много скъпо."

"Не. Пенсията не ми позволява. Аз живея сама."

Ситуацията в София.

"Един път е Великден в годината и няма да правя компромис, ще си купя.

Някой купуват пиленце или нещо друго...

Не, не. На този ден се яде агнешко."

"Сега идвам от една месарница на Христо Ботев и там е 18 евро килограма. Кой ще го купи това месо?"

"Там където ни е вилата ще си взема прясно агнешко.... от производител .То е и по-евтино. А и знаеш, че е буквално от обора."

Отскоро етикетите на агнешкото трябва да показват и датите на замразяване и размразяването му. Така потребителите лесно могат се ориентират дали месото, представяно като охладено, е преминало през обработка. Мярката се въведе заради разкрити сериозни нарушения и нелегален внос на месо у нас. Потребителите трябва да следят и дали месото има печат - син или червен.

Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация: "Синият печат гарантира, че това месо е българско. червеният показва, че то не е българско. Може да е от Македония ,Румъния .Препоръчваме на хората като най-добър вариант да отидат да си купят агнешко от близката ферма. там цените са между пет и седем евро на килограм живо тегло."

Масови проверки по празниците започват от агенцията по храните заради засиления нелегален внос на агнешко от съседни страни.

