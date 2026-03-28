Михаил Георгиев и Стоян Кубатов спечелиха поясите „Дан Колов“ и „Никола Петров“

Михаил Георгиев и Стоян Кубатов станаха носители на златните пояси „Дан Колов“ в свободната борба и „Никола Петров“ в класическата на едноименния турнир в Пловдив.

И двамата станаха първи в своите категории. Кубатов, който ликува при 77-килограмовите, получи трофея от Димитър Божериков, а Михаил Георгиев (74) от кмета на града Костадин Димитров.

И двамата за първи път стават носители на престижния трофей.

При жените Биляна Дудова за втора поредна година получи наградата за най-добра българска състезателка. Световната и четирикратна европейска шампионка получи приза от Станка Златева президент на федерацията, петкратна световна и шест пъти европейска шампонка.

За най-добри чуждестранни борци бяха обявени двукратният олимпийски вицешампион в класическия стил Парвиз Насибов (72), който бе награден от олимпийския шампион Георги Мърков. А в свободния стил – руснакът Владимир Егоров (61 кг), който се състезава за Северна Македония. Европейският шампион бе награден от Радослав Великов, №1 в света и трети на олимпийски игри, който сега е селекционер на националния отбор.

При жените наградата получи Мария Ефремова (Украйна, 53 кг).

В последния ден на надпреварата Андриан Вълканов (97) взе сребро в свободния стил, а Ален Хубулов – бронз при 125-килограмовите.

При класиците Живко Хинков (60) се окичи със сребро, а Никълъс Сулев (67 кг) с бронз, след като тушира в малкия финал Абу-Муслим Амаев.

При жените Никол Александрова остана на крачка от медала – пета при 53-килограмовите.

По време на награждаването днес Георги Петров, президент на клуб Димитровград, бе награден от президента Станка Златева по случай 60-годишнината си.

Равносметката за България в медали от турнира е 7 златни, 2 сребърни и 6 бронзови отличия.

В края на април в Тирана ще се проведе европейско първенство по борба, а Кирил Милов и Семен Новиков споделиха пред БНТ, че нямат яснота дали ще вземат участие в него.

„Имат три покани… една след друга, една след друга, една след друга - никакво уважение, никакво присъствие. Сега ще има Управителен съвет, ще има отчетно събрание. Управителният съвет ще се събере и ще си каже думата. Аз не мога да казвам еднолично, какво ще стане или какво няма да стане. Ще се обсъдят нещата. Поканени са, не дойдоха. Пуснахме ги на турнира, да си участват, да нямат претенции, да няма пак ние нещо сме виновни“, заяви председателят на Българската федерация по борба Станка Златева в интервю за БНТ.

