Місяць від війни на Близькому Сході: Які варіанти для...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Михаил Георгиев и Стоян Кубатов спечелиха поясите „Дан Колов“ и „Никола Петров“

Борба
Равносметката за България в медали от турнира е 7 златни, 2 сребърни и 6 бронзови отличия.

Стоян Кубатов
Снимка: Startphoto.bg
Михаил Георгиев и Стоян Кубатов станаха носители на златните пояси „Дан Колов“ в свободната борба и „Никола Петров“ в класическата на едноименния турнир в Пловдив.

И двамата станаха първи в своите категории. Кубатов, който ликува при 77-килограмовите, получи трофея от Димитър Божериков, а Михаил Георгиев (74) от кмета на града Костадин Димитров.

И двамата за първи път стават носители на престижния трофей.

При жените Биляна Дудова за втора поредна година получи наградата за най-добра българска състезателка. Световната и четирикратна европейска шампионка получи приза от Станка Златева президент на федерацията, петкратна световна и шест пъти европейска шампонка.

За най-добри чуждестранни борци бяха обявени двукратният олимпийски вицешампион в класическия стил Парвиз Насибов (72), който бе награден от олимпийския шампион Георги Мърков. А в свободния стил – руснакът Владимир Егоров (61 кг), който се състезава за Северна Македония. Европейският шампион бе награден от Радослав Великов, №1 в света и трети на олимпийски игри, който сега е селекционер на националния отбор.

При жените наградата получи Мария Ефремова (Украйна, 53 кг).

В последния ден на надпреварата Андриан Вълканов (97) взе сребро в свободния стил, а Ален Хубулов – бронз при 125-килограмовите.

При класиците Живко Хинков (60) се окичи със сребро, а Никълъс Сулев (67 кг) с бронз, след като тушира в малкия финал Абу-Муслим Амаев.

При жените Никол Александрова остана на крачка от медала – пета при 53-килограмовите.

По време на награждаването днес Георги Петров, президент на клуб Димитровград, бе награден от президента Станка Златева по случай 60-годишнината си.

Равносметката за България в медали от турнира е 7 златни, 2 сребърни и 6 бронзови отличия.

В края на април в Тирана ще се проведе европейско първенство по борба, а Кирил Милов и Семен Новиков споделиха пред БНТ, че нямат яснота дали ще вземат участие в него.

„Имат три покани… една след друга, една след друга, една след друга - никакво уважение, никакво присъствие. Сега ще има Управителен съвет, ще има отчетно събрание. Управителният съвет ще се събере и ще си каже думата. Аз не мога да казвам еднолично, какво ще стане или какво няма да стане. Ще се обсъдят нещата. Поканени са, не дойдоха. Пуснахме ги на турнира, да си участват, да нямат претенции, да няма пак ние нещо сме виновни“, заяви председателят на Българската федерация по борба Станка Златева в интервю за БНТ.

Подробности по темата ще откриете във видеото на репортера на БНТ в Плводив Мария Павлова.

Свързани статии:

Турнир по борба "Дан Колов – Никола Петров", ден IIl (ГАЛЕРИЯ)
Турнир по борба "Дан Колов – Никола Петров", ден IIl (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от третия ден на турнира в Пловдив
#Турнир по борба "Дан Колов - Никола Петров"

ТОП 24

След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
1
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
2
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
3
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
4
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
5
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
6
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
5
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Още от: Видео

Гледайте двукратния олимпийски медалист Мартин Маринов в предаването "Зала на славата"
Гледайте двукратния олимпийски медалист Мартин Маринов в предаването "Зала на славата"
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3 Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Цифрите зад победата на България над Соломоновите острови Цифрите зад победата на България над Соломоновите острови
Чете се за: 01:45 мин.
Спортни новини 28.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 28.03.2026 г., 12:25 ч.
Бояна Боянова в предаването "Аз съм" Бояна Боянова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 06:05 мин.
Очаквайте: Ивелин Попов, Ясен Петров и Георги Павлов в "Арена спорт" Очаквайте: Ивелин Попов, Ясен Петров и Георги Павлов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Сред сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
Сред сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Пролетно почистване и залесяване в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
