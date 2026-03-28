С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Пролетно почистване и залесяване в София

В кампанията се включват над 600 доброволци на 30 места

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Днес започна традиционното пролетно почистване на столицата и десетата кампания за засаждане на нови гори около града. Стартът на почистването започна от район "Люлин" още от рано сутринта. В цялостната организация на кампанията се включват над 600 доброволци на 30 места в София.

Лошото време не отказа доброволците и от рано сутринта те дойдоха в столичния район "Люлин". Общо в цяла София местата са 30 на брой. Локациите могат да бъдат намерени на сайта на Столичната община. Почистват се основно градинки, междублокови пространства, детски площадки. Акцията се ръководи от Столичния инспекторат, а на място дойдоха столичният кмет Васил Терзиев и заместник-кметът Николай Неделков.

инж. Николай Неделков, зам.-кмет на Столична община: "Има подсигурени чували и ръкавици от нашите партньори. Съответно има и направена логистика за извозване на отпадъците от страна на Столичния инспекторат, за което благодаря. И съответно с доброволците ще започнем работа. Има точки, локации, на които гражданите могат да се включат в днешния и утрешния ден. Така че нека всеки, който има един-два свободни часа да разгледа интерактивната карта на страницата на Столична община, да си избере локация и да се включи."

- Даваме добър пример за децата си и моите деца също са тук, което е най-важното. И все пак ще живеем на по-чисто място. Ние сме доброволци от началото на кампанията.

- Българинът явно започва да разбира, че нещата зависят от нас. Масово има бутилки, бурканчета, някакви дрешки. Общо ето хората или си хвърлят нещата без да мислят къде, или просто носиш си чашката и си я хвърляш.

Днес започна и акция по залесяване на няколко места в София. Едното от тях е над Банкя, по пътя за Дивотинския манастир. На площ от 200 декара се залесява черен бор. Там също действат доброволци. Утре кампанията продължава, както по почистване на столицата, така и по залесяването. Има награди за най-добрите доброволци, а тези, които засаждат, могат да вземат и няколко фиданки за вкъщи.

#почистване на София #нова гора #залесяване #пролетно почистване

