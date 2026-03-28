Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива

С рейтингово действие от 27 март 2026 г. международната кредитна агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна валута “BBB+” със стабилна перспектива, съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите.

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на България и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството на страната в ЕС и еврозоната. Същевременно, нестабилните коалиционни правителства и честите избори през последните години забавят напредъка в прилагането на реформи. Рейтинговата агенция отбелязва, че при запазване на настоящите темпове на растеж доходът на човек от населението се очаква да остане по-нисък спрямо държави със сходен рейтинг.

Стабилната перспектива отразява очакванията на Fitch, че подновената вътрешнополитическа несигурност и външните геополитически рискове няма да попречат на солидния икономически растеж на България, нито да доведат до натрупване на макроикономически, фискални или външни дисбаланси. Външните финанси остават силна страна на рейтинга, въпреки отчетеното увеличение на дефицита по текущата сметка.

Като фактори, които потенциално могат да доведат до понижение на рейтинга, са отбелязани натрупването на макроикономически дисбаланси или забавяне на икономическия растеж, например в резултат на неблагоприятни политически събития, които биха затруднили провеждането на реформи; значително увеличение на съотношението на държавния дълг спрямо БВП в средносрочен план, дължащо се, например, на по-експанзионистична фискална политика или по-слаби икономически резултати.

Бъдещо повишение на рейтинга може да се очаква при устойчиво нарастване на политическата стабилност и институционалния капацитет, което би подпомогнало провеждането на реформи и сближаването на структурните показатели на страната с тези на държавите с по-висок рейтинг. Положителен ефект върху рейтинга биха имали и намаляването на макроикономическите дисбаланси и постигане на по-висок икономически растеж, подкрепени от провеждането на структурни реформи или ефективното усвояване на средствата от ЕС.

#рейтингова агенция Fitch Ratings #Министерство на финансите #кредитен рейтинг #кредитен рейтинг на България #новини в Метрото

