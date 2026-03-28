Откриха рафтинг сезона в Кресненското дефиле, въпреки лошото време

Откриха рафтинг сезона по река Струма в Кресненското дефиле. Въпреки сериозните валежи и лошото време в района, десетки се спуснаха по бързите на реката, много от които за първи път.

Първото спускане за сезона беше на рафтинг инструкторите, които огледаха 13-километровото трасе и маркираха рисковите зони.

Станимир Станимиров – рафтинг-инструктор: "Разбира се, че има опасност – това е екстремен спорт, всеки един екстремен спорт има опасност от контузия и недай си Боже най-тежкото, но за това взимаме мерки за безопасност, затова вие сте с каска, жилетка, което е задължително, в това студено време с неопреново яке, обувки, за да може хипотермията да я избегнем."

След огледите последваха и инструктажът и насоките преди спусканията. Чрез тях рискът от травми се свежда до минимум.

Добромир Михайлов – рафтинг-инструктор: "Основните неща са как да гребем във водата, как се държим в реката, също така инструктаж за безопасност, ако нещо се случи, да знаем как да реагираме, да няма паника."

След спусканията, емоциите бяха само положителни.

Фоти Горанов: "За първи път се спускам, много интересно, много екстремно, бих се спускал определено в такива екстремни условия още много пъти, да усещам изживяването." Мая Занковска: "Ние обичаме предизвикателствата… това трябва да се преживее, не може да се обясни, усещането е много вълнуващо, самите води, екстремно е, който обича тези преживявания… трябва да се усети, да се преживее."

От началото на рафтинг сезона до края на май, времето и условията в реката са подходящи за хора търсещи адреналин и силни емоции. По това време реката е пълноводна и бурна. През юни, юли и август водите са спокойни, теченията слаби и подходящи за семейства с малки деца.

