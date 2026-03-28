Дъждовно време с температури между 11° и 16° в събота

Преди обяд на много места в Южна България валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. В следобедните часове отново в почти цялата страна ще вали, на места в южните и източните райони ще прегърми. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 4°, а максималните ще са между 11° и 16°, в София – около 10°.

В Западна България ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър, докато в останалите райони постепенно ще се ориентира от североизток.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с временни прекъсвания ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, който до края на деня ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са 11° - 13°. Температурата на морската вода е 7° - 9°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1200 метра – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

В неделя ще се задържи облачно с валежи. Има повишена вероятност в Централна Северна и в Североизточна България, както и в югоизточните райони, валежите да са значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.

В понеделник и вторник също ще вали, но валежите ще са на по-малко места и по-малко по количество. Ще има и временни разкъсвания на облачността. Във вторник вятърът ще отслабне, до вечерта ще се ориентира от изток-югоизток. Още през нощта срещу сряда облачността отново ще се вплътни, а валежите ще се активизират и в сряда в много райони ще са значителни. Вятърът ще е от изток-североизток, умерен и силен.