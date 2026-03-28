Дъждовно време с температури между 11° и 16° в събота

Преди обяд на много места в Южна България валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. В следобедните часове отново в почти цялата страна ще вали, на места в южните и източните райони ще прегърми. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 4°, а максималните ще са между 11° и 16°, в София – около 10°.

В Западна България ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър, докато в останалите райони постепенно ще се ориентира от североизток.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с временни прекъсвания ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, който до края на деня ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са 11° - 13°. Температурата на морската вода е 7° - 9°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1200 метра – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

В неделя ще се задържи облачно с валежи. Има повишена вероятност в Централна Северна и в Североизточна България, както и в югоизточните райони, валежите да са значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.

В понеделник и вторник също ще вали, но валежите ще са на по-малко места и по-малко по количество. Ще има и временни разкъсвания на облачността. Във вторник вятърът ще отслабне, до вечерта ще се ориентира от изток-югоизток. Още през нощта срещу сряда облачността отново ще се вплътни, а валежите ще се активизират и в сряда в много райони ще са значителни. Вятърът ще е от изток-североизток, умерен и силен.

ТОП 24

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
1
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им
2
Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“
3
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като...
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен произход и със сменени етикети са открити в складове в различни части на България
4
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен произход и...
В Троян организират тържествено посрещане на Лора Христова
5
В Троян организират тържествено посрещане на Лора Христова
150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково
6
150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Още от: Времето

Хладно време и валежи в следващите дни, температурите остават под нормата
Хладно време и валежи в следващите дни, температурите остават под нормата
Дъждовен ще бъде уикендът, максимални 10° утре в София Дъждовен ще бъде уикендът, максимални 10° утре в София
Чете се за: 02:15 мин.
Жълт код за значителни валежи в половин България днес Жълт код за значителни валежи в половин България днес
Чете се за: 02:22 мин.
Интензивни валежи ни очакват в следващите дни Интензивни валежи ни очакват в следващите дни
Чете се за: 02:05 мин.
Дъжд, гръмотевици и застудяване ни очакват през следващите дни Дъжд, гръмотевици и застудяване ни очакват през следващите дни
Чете се за: 03:07 мин.
Дъжд и по-ниски температури в края на седмицата Дъжд и по-ниски температури в края на седмицата
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Росица Матева: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи за първи път Росица Матева: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи за първи път
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Дъждовно време с температури между 11° и 16° в събота Дъждовно време с температури между 11° и 16° в събота
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Прокурорският син Васил Михайлов отново се прояви криминално
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
На търг в София: Продадоха картина на Златю Бояджиев за рекордните...
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
Раздадоха наградите "Икар"
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
