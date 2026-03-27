БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Запази
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
Слушай новината

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че очаква войната в Иран да приключи в рамките на няколко седмици, въпреки разполагането на допълнителни сили в региона. Иран изпраща послания, но не и отговор на 15-точковия мирен план на Белия дом, коментира Рубио. Доналд Тръмп удължи с още 10 дни отсрочката за удари срещу ирански енергийни обекти.

"Целите на нашата операция са пределно ясни от първия ден. Унищожихме флота им, унищожихме капацитета им да създадат ядрено оръжие. Очакваме операцията ни там да приключи до седмици, а не месеци. Можем да постигнем всичките си цели без сухопътна операция. Иран иска да събира такса за преминаване през Ормузкия проток, но това е напълно недопустимо."

Израел заплаши да "ескалира и разшири обхвата" на атаките си срещу Иран, въпреки че според американския президент преговорите за прекратяване на войната вървят много добре.

Израел Кац, министър на отбраната на Израел: „Премиерът Бенямин Нетаняху и аз предупредихме иранския терористичен режим да спре ракетния огън, насочен срещу цивилното население на Израел. Въпреки предупрежденията, обстрелът продължава и следователно ударите на израелските отбранителни сили в Иран ще ескалират и ще се разширят до допълнителни цели и райони".

От своя страна Доналд Тръмп заяви, че ако до 6 април Иран не отвори отново Ормузкия проток , той ще разпореди разрушаването на ирански енергийни централи. Американският лидер твърди, че е бил помолен за отсрочката от Иран.

Иранският външен министър обаче каза, че израелските удари по ирански стоманодобивни, енергийни и ядрени обекти с координация от Съединените щати „противоречат на удължения срок на президента за дипломация“. Поразен е реактор с тежка вода в централен Иран. Техеран информира Международната агенция за атомна енергия, че е бил атакуван и неговият завод за производство на уранов концентрат в Ардакан.

Тази вечер поддръжници на режима в Техеран се събраха в центъра на иранската столица въпреки проливния дъжд.

Иран съобщи, че над 1 милион души са били мобилизирани заради очакванията за американска сухопътна операция. Доброволци са се записали в паравоенната Басидж, Революционната гвардия и в официалната иранска армия. Това става на фона на твърдения, че Тръмп планира изпращането на 10 000 военнослужещи в Близкия изток.

#войната в Иран #Конфликтът в Близкия изток #САЩ

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ