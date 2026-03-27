Войната в Близкия изток и Украйна - акценти в срещата навъншните министри от Г-7

Държавният секретар Марко Рубио разпространи, че президентът Доналд Тръмп е ангажиран с прекратяването на огъня и постигането на споразумение между Русия и Украйна възможно най-бързо.
Рубио се включи в срещата на външните министри на страните от Г-7 във Франция. Фокусът на разговорите е върху конфликта в Близкия изток и неговите икономически последици в световен мащаб, както и войната в Украйна. Преди разговорите Рубио заяви, че е в интерес на страните от Г-7 да помогнат за отваряне на Ормузкия проток. Той повтори разочарованието на Вашингтон от съюзниците.
Йохан Вадефул, министър на външните работи на Германия: "Имах възможност да проведа предварителни разговори с колегата Рубио в кулоарите на срещата и отново подчертах нашата позиция, а именно, че Германия със сигурност е готова да се включи в подсигуряването на корабоплаването през Ормузкия проток, но след края на бойните действия."