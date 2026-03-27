Филип Кръстев: Да бъдеш капитан на България е огромна чест

Капитанът на българския национален отбор Филип Кръстев изрази задоволството си от представянето на тима при категоричната победа над Соломоновите острови, но също така подчерта, че има още много върху какво да се работи.

"Означава много за мен. Винаги съм казвал, че националният отбор е най-хубавата емоция. А да бъдеш капитан, дори и в такъв мач, е голяма чест. Щастлив съм, че имах тази възможност“, заяви Кръстев след двубоя.

Той обърна внимание и на условията, при които се е провела срещата, като не пропусна да отбележи и заслугата на съперника.

"Искам да поздравя Соломоновите острови – момчетата дадоха всичко от себе си. Видя се, че част от тях до скоро не са били професионалисти, но се представиха достойно. Получи се хубав мач, въпреки тежките условия. Наистина беше много горещо и влажно – това оказва влияние, дори и да не се вижда по телевизията.“, продължи полузащитникът.

Въпреки убедителния резултат, халфът призна, че отборът има какво да подобрява.

"Имаше слабости, разбира се. Трябва да изчистим много грешки – както с топката, така и без нея, и в атака, и в защита. Не трябва да допускаме такива моменти, независимо от съперника. Но имаме време да работим и да се подобряваме.“, допълни той.

Кръстев вече насочи поглед и към следващото предизвикателство в турнира:

"Очакваме по-сериозен мач срещу Индонезия. Те имат качествени футболисти и ще трябва да бъдем много по-динамични. Трябва да изглеждаме по-добре във всички аспекти – тактически, физически и технически. Надявам се да покажем по-високо ниво.“, продължи Филип.

В заключение капитанът на "трикольорите“ обобщи философията си за играта.

„Всеки ден, в който излизаш на терена, е победа. Нищо не е сигурно в живота. Затова трябва да даваш всичко от себе си и да се наслаждаваш – особено когато играеш за България.“, завърши уверен българинът, който отбеляза две попадения.

