Правителството готви мерки за туризма заради кризата в Близкия изток

Правителството обмисля цялостен пакет от мерки за ограничаване на щетите от кризата в Близкия изток. Ще включват ли те ново намаляване на ДДС за ресторантьорите и компенсации за туристически бранш?
Сред основните компенсаторни мерки е компенсация за туристическите фирми. Като втора мярка се планира разсрочване зазадълженията на туроператорите към техните клиенти, чието пътувания са отменени заради ситуацията в Иран и Близкия изток с ваучери, както това стана по време на ковид пандемията.
Ирена Георгиева, служебен министър на туризма: "Мерките могат да се групират по следния начин - компенсаторни механизми за енергия и горива, включително тавани и временни намаления на акцизи, но стана ясно, че акцизите няма как да бъдат намалени, те са на най-ниските си нива в ЕС. Нормативни промени - туристическият бранш настоява на искането за диференцирана ставка на ДДС за ресторантьорите и доставката на храна и безалкохолни напитки в ресторантите."