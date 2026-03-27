Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу екзотичен противник в мач за историята

Българският национален отбор по футбол записа убедителна победа с 10:2 над Соломоновите острови в първия си мач от турнира FIFA Series в Джакарта и се класира за финала на надпреварата.

"Трикольорите“ демонстрираха сериозно превъзходство и изравниха по брой вкарани попадения най-големия си успех в историята при официален мач - 10:0 срещу Гана, като този път останаха само на един гол от подобряване на рекорда.

Селекционерът Александър Димитров заложи на подмладен състав, а капитанската лента за първи път бе на ръката на Филип Кръстев, който се отблагодари с два гола.

Въпреки отсъствието на част от най-опитните национали, в лагера на България има увереност, че отборът ще наложи своя стил и ще контролира случващото се на терена.

"Лъвовете“ организираха бърза атака още в 3-ата минута, започната от Емил Ценов и преминала през Доминик Янков, който изведе отлично Здравко Димитров по левия фланг. Крилото овладя и върна прецизно по земя към Марин Петков, а той с левия крак прати топката под напречната греда на Филип Манго, за да открие резултата.

Родните национали стигнаха и до второ попадение в 12-ата минута от дузпа.

Наказателният удар бе отсъден за нарушение на вратаря Филип Манго срещу Здравко Димитров в наказателното поле. Решението на главния съдия обаче предизвика преглед с ВАР, което доведе до забавяне от над три минути.

След като изгледа ситуацията на монитора, реферът потвърди първоначалната си преценка. От бялата точка Йорданов запази хладнокръвие и реализира за 2:0 в полза на "лъвовете“.

Два последователни шанса за Соломоновите острови разклатиха за кратко българската отбрана. Първо Дон Кийна отправи първия удар към вратата на "лъвовете“, но стреля право в ръцете на Даниел Наумов.

Малко по-късно грешка в защитата позволи на Рафаел Леаи да се откъсне сам срещу вратаря, но нападателят не успя да се възползва и прати топката неточно.

В 27-ата минута неточност в българската защита предизвика дузпа за гостите. Наказателният удар бе отсъден за нарушение на Емил Ценов срещу Дон Кийна, след като нападателят прокара топката между краката му, а българският защитник го задържа с ръка в наказателното поле. Най-добрият футболист на островитяните Рафаел Леаи изпълни хладнокръвно, пращайки Даниел Наумов в противоположния ъгъл.

В 39-ата минута Филип Кръстев реализира във втори пореден двубой с националната фланелка. Капитанът ни овладя топката в наказателното поле, преодолявайки противниковия защитник един на един и с удар през краката му отбеляза трето попадение за българския тим.

България стигна до четвърто попадение в 44-ата минута, след като Филип Кръстев реализира втория си гол в мача. Появилият се в игра Никола Илиев проби по левия фланг, преодоля защитник и центрира прецизно в наказателното поле. Там капитанът се ориентира най-добре и с точен удар с глава отблизо не остави шансове на вратаря за 4:1.

"Лъвовете“ стигнаха до пето попадение в добавеното време на първото полувреме. След остро центриране по земя на Андриан Краев, Гордън Иро опита да изчисти с пета, но зад него дебнеше Марин Петков, който се възползва от ситуацията и отблизо без проблем реализира за 5:1.

Второто полувреме започна с отменено попадение за европейския тим. Скрит пас зад отбраната на Соломонвите острови намери дебютанта за А-отбора Кристиян Балов, но крилото на Славия се оказа в нерегламентирана позиция поради засада.

В 53-ата минута все пак шестото попадение във вратата на Индонезия бе инкасирано след грешка в отбраната, от която се възползва Владимир Николов. Нападателят отне топката в единоборство, излизайки очи в очи с 30-годишния Манго и със спокойствие преодоля стража.

В 54-ата минута дебютантът Кристиян Балов опита прехвърлящ удар, но топката премина над вратата, а две минути по-късно Марин Петков стреля добре от движение, но вратарят Филип Манго се намеси решително и изби в корнер.

България стигна до нови два гола в рамките на кратък период. Вратарят Филип Манго извърши второ нарушение за дузпа, след като спъна Никола Илиев в наказателното поле, а Георги Русев реализира от бялата точка за седмото попадение на „трикольорите“.

Малко по-късно дойде и осмият гол. Кристиян Балов се разписа при дебюта си за националния отбор, след като засече топката на празна врата за 8:1.

Соломоновите острови реализираха второ попадение в 70-ата минута на срещата. Рафаел Леаи отново се оказа точен, след като бе оставен непокрит в наказателното поле и с премерен удар насочи топката в близкия ъгъл на вратата.

Владимир Николов реализира втория си гол, след като засече с едно докосване подаване по земя от Георги Русев. Попадението първоначално бе отменено за засада, но след преглед с ВАР съдията го призна и резултатът набъбна на 9:2.

В заключителните минути България пропусна да направи резултата още по-изразителен. В 88-ата минута Кристиян Стоянов бе близо до гол, но мощният му удар срещна десния стълб на вратата след добро подаване от Християн Петров. В добавеното време пък Владимир Николов пропусна да оформи своя хеттрик, след като излезе сам срещу вратаря, но стреля право в него.

Все пак Николов оформи своя хеттрик в продължението на срещата, засичайки отблизо подаване в наказателното поле за крайното 10:2.