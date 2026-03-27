Владимир Николов: Посвещавам головете на моето семейство

bnt avatar logo от БНТ
Български футбол
България може, заяви един от голмайсторите на "лъвовете", които стартираха ударно турнира FIFA Series в Джакарта.

Владимир Николов посвети силното си представяне на своето семейство след ударния старт на българския национален отбор на турнира FIFA Series. „Лъвовете“ бяха безпощадни срещу Соломоновите острови след 10:2 в първия полуфинал, който се изигра в Джакарта. Футболистът на Корона Киелце бе сред ключовите фигури за разгрома на българите, които си осигуриха място на финала в понеделник.

Българският национал записа името си сред голмайсторите на два пъти за представителния ни тим. Пред БНТ3 нападателят сподели, че е убеден във възможностите на родните национали.

Опонентът не е нашето ниво, но това не значи, че ние не трябва да се раздадем да покажем своите качества. Ние сме млад отбор и всеки се раздава на макс. Заслужено победихме започна той.

„Искам да благодаря на старши треньор за възможността, която ми даде. Искам да посветя тези голове на моето семейство и приятелка, на всички, които са били до мен. Последните няколко месеца бяха по-трудни. Раздаваме се на макс, искаме да зарадваме българите и близките, защото те го заслужават, а България може“, каза още един от голмайсторите на българите.

Малко или много знаехме какво ни очаква, просто не трябваше да подценяваме мача. Имаше едни 5-10 минути на разколебание, но ще се подготвим по най-добрия начин за мача в понеделник. Както виждате, времето е изключително тежко. Ще даваме всичко от себе си да свикнем с времето”, заяви Николов.

Повече от интервюто с Владимир Николов гледайте във видеото!

