Владимир Николов: Посвещавам головете на моето семейство

Владимир Николов посвети силното си представяне на своето семейство след ударния старт на българския национален отбор на турнира FIFA Series. „Лъвовете“ бяха безпощадни срещу Соломоновите острови след 10:2 в първия полуфинал, който се изигра в Джакарта. Футболистът на Корона Киелце бе сред ключовите фигури за разгрома на българите, които си осигуриха място на финала в понеделник.

Българският национал записа името си сред голмайсторите на два пъти за представителния ни тим. Пред БНТ3 нападателят сподели, че е убеден във възможностите на родните национали.

„Опонентът не е нашето ниво, но това не значи, че ние не трябва да се раздадем да покажем своите качества. Ние сме млад отбор и всеки се раздава на макс. Заслужено победихме започна той.

„Искам да благодаря на старши треньор за възможността, която ми даде. Искам да посветя тези голове на моето семейство и приятелка, на всички, които са били до мен. Последните няколко месеца бяха по-трудни. Раздаваме се на макс, искаме да зарадваме българите и близките, защото те го заслужават, а България може“, каза още един от голмайсторите на българите.

„Малко или много знаехме какво ни очаква, просто не трябваше да подценяваме мача. Имаше едни 5-10 минути на разколебание, но ще се подготвим по най-добрия начин за мача в понеделник. Както виждате, времето е изключително тежко. Ще даваме всичко от себе си да свикнем с времето”, заяви Николов.

