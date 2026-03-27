начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Какво е състоянието на пострадалите при нападението с нож в центъра на София?

Теодора Георгиева
Чете се за: 01:52 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Късно снощи беше задържана 39-годишната жена, за която се смята, че е извършила нападението над четири германски граждани в центъра на София. Всички те са с прободни рани, а нападенията са извършени на две локации - около метростанция "Васил Левски" и близо до спирка по линия на автобус 94, в района на НДК.

Ранени са двама мъже на 63 и 65 години и две жени - на 26 и 30 години. Мъжете са настанени в болница „Пирогов“. На 63-годишния мъж е извършена операция и той е настанен в хирургична клиника, а 65-годишният мъж след обработване на раните е пуснат за домашно лечение.

Жените също са с прободни рани и са настанени във ВМА, но след обработка на раните в областта на раменете и ръцете също са освободени за домашно лечение.

Какви са били мотивите на тази жена да извърши нападението и какво е здравословното ѝ състояние, на този етап не е ясно. По-късно през деня от СДВР ще дадат брифинг по случая.

Нападението беше коментирано и от служебния вътрешен министър Емил Дечев, който заяви, че "не става въпрос за терористични подбуди, а най-вероятно за нападение, извършено от човек с психическо заболяване".

По случая се води разследване, като тепърва ще бъде установено дали жената и друг път е била задържана за извършване на подобни нападения.

Вижте прякото включване на Теодора Георгиева.

