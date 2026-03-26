Жена наръга четирима души в центъра на София

СДВР издирва жена, наръгала двама мъже и две жени в центъра на София. Няма информация да са пострадали сериозно, но са откарани в болница.

Първият сигнал е получен в 19.29 ч. Изпратени са две линейки. Пред метростанция "Васил Левски" са намерени двама мъже, на 63 и 65 г., наръгани в горната част на тялото. И двамата са германски граждани.

Двамата мъже са настанени в "Пирогов". Те са без непосредствена опасност за живота.

Вторият сигнал е подаден 15 минути по-късно за инцидент в района на хотел "Хемус", този път за две наръгани момичета на 27 години, също германски гражданки. Те са откарани във ВМА.

