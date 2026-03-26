Преди финала на "Мамник": Тайни от снимачната площадка

Минути преди финалния епизод на сериала „Мамник“ по едноименния роман на Васил Попов – повдигаме завесата към снимачната площадка. Как Екатерина Лазаревска и Гринго – Богдан Григоров се превъплатиха в образите на Божана и Лазар? И как „Мамникът“ се превърна в най-очакваното същество в българските домове всяка четвъртък вечер? За снимачния процес – от главните герои.

Гринго – Богдан Григоров, актьор: „Честно казано, аз това, което бих добавил, като гледах трейлъра на предстоящия епизод, който излиза, понеже не сме снимали отдавна, се сетих колко много неща се случват в този епизод, даже си мислех, че трябва да излязат още два. Зрителите могат да очакват изключително много събития в този епизод, просто в моята глава беше – как е възможно всичко това да е в един епизод, така че и аз самият много се вълнувам, наистина много. Много неща сме заснели в този епизод, които се побират вътре в него.“ Екатерина Лазаревска – актриса: „Предполагам за феновете и за хората, които са чели романа, вече май се досещат как ще се развърже цялата история. Обаче за тези, които не са – това, което мога да кажа, е, че както в повечето филми в този жанр и може би, според мен, и в живота, доброто или каквото и да означава това, или който както си го дефинира, винаги побеждава.“

Битката с чудовищната птица е сред най-сериозните предизвикателства за актьорите. И за заснемането на сцените те са разчитали на помощта на режисьора Виктор Божинов.

Гринго – Богдан Григоров, актьор: „Реално беше виртуалното чудовище на радиостанцията, казваше "И сега мамникът разперва крилата, Мамникът те напада и сега те удря" и аз трябва да скоча, разбира се, и да се ударя в стената, после да скоча назад."

Екатерина Лазаревска – актриса: „ Аз съм благодарна, че в крайна сметка също имах възможността тези каскади с въображаемото чудовище да ги направя сама. Иначе относно актьорската игра – едни от най-трудните сцени ми бяха тези с въображаеми предмети и пространства. А пък понякога си мислех, че нямаше край в тези предизвикателства, понеже имаше толкова много задачи, въображаеми задачи, които да отразиш чисто актьорски. Всичко е на усещане и някак си техническа работа, отборна игра, както и Гринго спомена – не само по станцията, който с каквото може отстрани да провокира, да помогне, защото наистина понякога въображението ни достига до определено ниво. И тъкмо когато си мислим, че ще прескочи, то пък не винаги притежаваме правилните средства на момента, и особено в условията, в които снимахме. Времето и напрежението от цялата обстановка, аз мисля, че леко се притесних и затова се вълнувам да се гледам довечера.“

Екатерина Лазаревска определя образа на Божана като диаметрално различен от нея. За Гринго – Богдан Григоров обаче героят му Лазар е съвсем близък до същността му.

Екатерина Лазаревска – актриса: „Като казвам, че пораснах, аз визирам чрез нея, чрез опита за създаването на човека, който аз, авторът, целият екип си представяме, че е, и смятам, че тя в повечето аспекти от живота е доста по-напред от мен.“ Гринго – Богдан Григоров, актьор: „Лазар беше някак си близо до мен и това го направи още по-трудно като че ли в моята глава, защото това те кара малко да подцениш в началото.“

За 11-те епизода сериалът е достигнал до близо 2 млн. и 200 хиляди зрители. Работещите хора с висше образование и живеещите в големите градове на страната са сред най-постоянните почитатели на „Мамник“.