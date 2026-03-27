Задържаха жената, за която се смята, че е наръгала четирима души в София

Задържана е 39-годишната жена, за която се смята, че снощи наръга двама мъже и две жени в центъра на София. Пострадалите бяха откарани във Военно-медицинска академия и в "Пирогов".

Първото нападение е срещу двама мъже, на 63 и 65 г., прободени в горната част на тялото. И двамата са германски граждани. Спешните екипи са ги откарали в "Пирогов". От лечебното заведение съобщиха, че мъжете са преминали подробни прегледи и изследвания, имат наранявания, които изискват оперативно лечение. Те са без непосредствена опасност за живота.

Вторият сигнал е подаден 15 минути по-късно за инцидент в района на хотел "Хемус", този път за нападнати две млади жени, също германски гражданки. Те са откарани във ВМА. От болницата съобщиха, че жените са на 26 и 30 години, имат прободни наранявания в областта на ръцете. Няма опасност за живота им.