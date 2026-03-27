Марин Петков: Имаме време да си разгърнем потенциала

Марин Петков отбеляза две от попаденията за България при победата с 10:2 над Соломоновите острови в среща от турнир на ФИФА в Индонезия. Бившият футболист на Левски сподели пред БНТ, че съперникът трябва да бъде уважаван и изрази надежди, че в следващия двубой на „трикольорите“ – в понеделник, той и съотборниците му ще покажат по-силен футбол.

„Не можем да омаловажаваме противника, те дадоха всички от себе си. Атмосферните условия са част от предпоставката за хубав или лош мач. Най-важното е, че победихме“, каза фланговият нападател.

„Всяка победа е добре за нас, тук е моментът да уважим и съперника, всяка победа трябва да ѝ се отдава принос. Аз не мога да правя забележки на отбора дали е играл добре или зле. Можем още повече, имаме време да си разгърнем потенциала. В понеделник дано действаме по-добре от днес и да победим отново“, добави Петков.



