Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Чете се за: 07:22 мин.
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Чете се за: 01:45 мин.
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
Чете се за: 04:17 мин.
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Чете се за: 04:55 мин.

БНБ отчита нарастващи рискове за инфлацията у нас заради военния конфликт в Близкия изток

от БНТ
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
бнб отчита нарастващи рискове инфлацията нас заради военния конфликт близкия изток
Снимка: БГНЕС/архив
Българската народна банка отчита нарастващи рискове за инфлацията у нас заради военния конфликт в Близкия изток, който вече влияе върху цените на енергийните суровини. Анализите на институцията показват, че при неблагоприятно развитие на ситуацията инфлацията в България може да се ускори значително през следващите години, въпреки текущата стабилност на паричната политика в еврозоната.

Военният конфликт в Близкия изток представлява източник на повишена несигурност по отношение на динамиката на международните цени на енергийните суровини и съответно на перспективата пред инфлацията в еврозоната и България.

Към момента БНБ концентрира усилията си в две основни направления – участие във формирането на паричната политика на Евросистемата и анализ на потенциалните ефекти върху инфлацията в страната.

На заседанието си от 18 - 19 март 2026 г. Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да запази без промяна основните лихвени проценти. Решението е подкрепено единодушно и е в съответствие с целта за стабилизиране на инфлацията около 2% в средносрочен план.

Въпреки това, според оценките на ЕЦБ и БНБ, конфликтът в Близкия изток ще окаже натиск върху инфлацията в краткосрочен план, основно чрез поскъпване на енергийните суровини. В средносрочен хоризонт ефектите ще зависят от продължителността и интензивността на конфликта, както и от това доколко ценовите шокове ще се прехвърлят към крайните потребителски цени.

БНБ е разработила базисен сценарий и два неблагоприятни сценария за развитието на инфлацията в България. Според основната прогноза средногодишната инфлация ще достигне 3,7% през 2026 г., след което ще се забави до 3,2% през 2027 и 2028 г.

При по-негативно развитие обаче инфлацията може да бъде по-висока с 0,7 процентни пункта през 2026 г. и до 1,4 пункта през 2027 г. При силно неблагоприятен сценарий увеличението може да достигне съответно 1,2 пункта през 2026 г. и значителните 3,4 пункта през 2027 г.

От централната банка уточняват, че тези сценарии имат илюстративен характер и не включват евентуални мерки на фискалната или паричната политика. Целта им е да покажат как външни ценови шокове – особено при енергийните суровини – могат да се пренесат върху българската икономика.

ТОП 24

Жена наръга четирима души в центъра на София
1
Жена наръга четирима души в центъра на София
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
2
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
3
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
4
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен...
САЩ подготвят финален удар срещу Иран?
5
САЩ подготвят финален удар срещу Иран?
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
6
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
4
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Още от: Финанси

Компенсациите за високите цени на горивата - колко души са подали заявление?
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души са подали заявление?
Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации
Чете се за: 04:20 мин.
Анализ на Фискалния съвет: България може да вдигне лимита за плащания в брой до 10 000 евро Анализ на Фискалния съвет: България може да вдигне лимита за плащания в брой до 10 000 евро
Чете се за: 02:45 мин.
Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - Йотова на среща с комисията Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - Йотова на среща с комисията
Чете се за: 00:55 мин.
Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата
Чете се за: 02:20 мин.
Служебният финансов министър Георги Клисурски отчете един месец управление Служебният финансов министър Георги Клисурски отчете един месец управление
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в Рояк, отнел живота на девет души
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в...
Чете се за: 03:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково 150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“ Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу екзотичен...
Чете се за: 07:22 мин.
Спорт
Операция срещу купуването на гласове в Кърджалийско, иззеха тефтери...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Правителството готви мерки за туризма заради кризата в Близкия изток
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Шефът на огнеборците в Бургас е "Пожарникар на годината"...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
