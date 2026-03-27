Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо

Софийският градски съд отказа да пусне Евелин Банев - Брендо от затвора, защото още не е излежал поне половината от присъдата си.

Предложението за условно предсрочно освобождаване беше внесено от директора на затвора в София, мотивите - Банев е излежал повече от половината си присъда и се е поправил.

Съдът изчисли, че от общото наказание 10 г. и 6 м. затвор, Евелин Банев до момента е излежал 4 г. 6 м. и 2 дни. Според съдебния състав, за да придобие право на предсрочно освобождаване трябва да е излежал минимум 5 г. 3 м. и 1 ден.

Съдът намери още, че началника на затвора, при отправянето на предложението за предсрочно условно освобождаване, неправилно е сметнал едно от задържанията на Банев два пъти, което е дало основание да се смята, че Брендо е излежал повече от половината от присъдата си.

Соченият за кокаинов крал излежава у нас 6-годишна присъда - лишаване от свобода за участие в престъпна група и пране на пари, придобити от трафик на наркотици.