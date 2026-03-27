Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в Рояк, отнел живота на девет души

от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
Чете се за: 03:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Снимка: БГНЕС/Архив
Окръжната прокуратура във Варна предаде на съд двама мъже, обвинени за смъртта на девет души от Дома за възрастни хора в село Рояк, които загинаха в пожар през ноември 2021 година. Собственикът на строителната фирма, изпълнила проекта за реконструкция на дома, и управителят на фирмата, ангажирана със строителния надзор на обекта, ще бъдат съдени за немарливо изпълнение на строителните дейности и на строителния надзор.

Сградата, в която се помещавал домът за възрастни хора, първоначално имала друго предназначение – къща за гости. Собственикът ѝ решил да я преустрои и за целта започнал подготовка на изискуеми по закон документи и разрешителни. След изготвянето на инвестиционен проект, през 2019 г. е получено и разрешително за строеж.

През март същата година собственикът на сградата сключил договор с фирма за извършване на консултантски услуги и строителен надзор с единия от обвиняемите. Сключен бил и договор за строителство с фирмата на другия обвиняем. Въпреки регламентираните в договори и нормативни актове задължения, двамата мъже допуснали редица отклонения от предварително зададените в проекта. Собственикът на строителната фирма трябвало да достави и да вложи в реконструкцията на обекта пожароустойчиви материали, което не е направено. Електрическата инсталация и част от конструкцията също не отговаряли на заложеното в проекта.

Представителят на надзорната фирма трябвало да спре строителните дейности в случай на отклонения, което също не е направено. Обектът бил въведен в експлоатация на 1 август 2019 г. и започнал да работи като дом за възрастни хора.

Трагичният инцидент стана на 22 ноември 2021 г. Служители на Пожарната служба се отзовали незабавно на подадения сигнал. В рамките на 20 минути всички обитатели на дома за възрастни били изведени, а пожарът бил потушен за около 30 минути. Въпреки усилията на пожарникарите, служителите в дома и на доброволци от селото, притекли се на помощ, девет души от дома загинаха.

Според съдебномедицинските експертизи причината за смъртта им е натравяне с въглероден диоксид, посочват от прокуратурата. От пожаротехническите експертизи става ясно, че огънят е тръгнал след късо съединение и първоначално запалване на изолация на електрически кабели.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд. Ако бъдат признати за виновни, собственикът на строителната фирма и управителят на фирмата за строителен надзор могат да получат наказание лишаване от свобода от три до десет години.

#пожар в дом за възрастни хора #село Рояк #Окръжна прокуратура - Варна

