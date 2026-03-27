Ормузкият проток е напълно затворен: Тръмп обяви нова 10-дневна отсрочка за удари

Доналд Тръмп удължи отсрочката си за удари срещу ирански енергийни обекти с още 10 дни. Решението е в резултат на "продуктивните преговори", твърди американският президент. Иран действително е получил мирното предложение от 15 точки, но към момента от Техеран няма сигнал, че сделката е близо. Според източници на американската телевизия CBS, отговорът на Иран се очаква днес. По обяд Революционната гвардия обяви, че Ормузкият проток е напълно затворен и предупреди, че всеки опит за преминаване през него, ще бъде наказан сурово.

10 дни - до 20:00 ч. източноамериканско време на 6 април. Това е новият срок, обявен от Доналд Тръмп, в който американските сили няма да атакуват ирански енергийни обекти. Американският лидер каза, че е бил помолен за отсрочката от Иран.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Разговорите продължават и въпреки погрешните твърдения за противното от страна на медиите с фалшиви новини, те вървят много добре."

Решението му дойде 11 минути след затварянето на Уолстрийт - в деня, в който финансовите пазари отчетоха най-големия си еднодневен срив от два месеца насам. Един от основните индекси отбеляза 6-месечно дъно, спад има и при останалите. Петрол сорт Брент се продаваше за 107 долара за барел.

От Техеран отправиха сигнал, че не подкрепят твърденията на Тръмп за преговори и затопляне на позициите. Революционната гвардия обяви, че затваря достъпа от и до пристанищата на всички съюзници на Съединените щати и Израел. Допълниха и че Ормузкият проток е затворен и всеки, който направи опит да премине през него, ще се изправи срещу "строги мерки". Три товарни кораба плаващи под различни флагове, са били принудени да се върнат обратно.

Преди началото на войната, на ден през Ормузкия проток са преминавали около 135 кораба. За изминалия месец общият им брой е едва 116. Иран съобщи, че част от корабите са платили по 2 млн. долара, за да им бъде позволено да преминат. От Техеран са на мнение, че имат право да получават такса за използването на Ормуз и го сравниха със Суецкия канал. Освен на петрола, затварянето доведе до поскъпване на торове, някои храни и смартфоните.

Кевин Роландс, журналист и бивш военноморски капитан: "Иран никога не е имал особено впечатляващ флот, но е концентрирал усилията си върху защитни механизми около Ормузкия проток, така че да направи преминаването му трудно или невъзможно. По крайбрежието са разположени ракети, които могат да обстрелват корабите, имат и изтребители, дронове и морски мини."

Вашингтон обяви, че е разположил безпилотни морски дронове да патрулират около Иран. За първи път Съединените щати признават за употребата на подобни дронове в действащ конфликт.

Мирът е труднопостижим, коментира експертът по международна сигурност Браян Фонсека в предаването "Светът и ние".

Д-р Браян Фонсека, директор на Института за публична политика „Джак Д. Гордън“: "В момента Съединените щати и Иран искат коренно различни неща и скоро трудно би могло да се постигне компромис. Би могло да стане, ако Вашингтон успее да разцепи ислямските духовници и Революционната гвардия от реформистите и да намери начин не да контролира Иран, но да прокарва интересите си там."

Иран съобщи, че над 1 млн. души са били мобилизирани заради очакванията за американска сухопътна операция. Доброволци са се записали в паравоенната Басидж, Революционната гвардия и в официалната иранска армия. Това става на фона на твърдения, че Тръмп планира изпращането на 10 000 военнослужещи в Близкия изток.