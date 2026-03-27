За първи път в историята на САЩ: Подпис на действащ президент върху доларова банкнота

За първи път в американската история - подпис на действащ президент ще бъде изобразен на доларова банкнота.

Купюрите ще бъдат посветени на 250-тата годишнина от основаването на САЩ, която се навършва тази година и ще са в ограничен тираж.

Подписът на Доналд Тръмп, заедно с този на министъра на финансите Скот Бесент, ще краси 100-доларова банкнота. Обикновено, освен на финансовия министър, върху парите има подпис на ковчежника на страната. Първите юбилейни тиражи с подписите на Тръмп и Бесент ще бъдат отпечатани през юни. Очаква се одобрение и за възпоменателна златна 24-каратова монета, с лика на Доналд Тръмп.