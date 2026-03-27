Акция "Чиста храна": Откриха тонове храна с изтекъл срок на годност

чака ефир изхвърляне храна
Месец след проверките на Министерството на земеделието и храните и БАБХ са открити тонове храна с изтекъл срок на годност. Най-фрапиращият случай е от Хасково - близо 150 тона. Аграрният министър отбеляза, че целта на акцията е да върне ролята на държавата, като гарант за качеството на храните.

От старта на акцията в цялата страна са извършени над 1000 проверки. Контролира се цялата верига - складови бази, транспорт, предвижване на животни, търговски вериги.

Иван Христанов - служебен министър на земеделието и храните: "Стотици хиляди килограми храна, която е или с изтекъл срок на годност, или не се съхранява в нужните условия или е в нарушена опаковка."

Най-фрапиращият случай е от Хасково, където преди дни разкриха и незаконна кланица.

Иван Христанов - служебен министър на земеделието и храните: "Най-големите казуси до момента по населени места - Хасково с почти 150 тона - смесено съхранение, без срок, без етикет, върнати от веригите продукти. Димитровград - почти 11 тона, в село Тополи - почти 25 тона."

Д-р Ангел Мавровски - изпълнителен директор на БАБХ: "Във Варна хванахме стоки, които са със сменени етикети, срокът на годност е до юни 2026 г., като е удължен до 2027 година."

Към момента са спрени общо 67 тона месо от продажба. Нарушения има и при млечните продукти.

Д-р Ангел Мавровски - изпълнителен директор на БАБХ: "Огромни количества месни продукти - това е абсолютен процент в цялата страна. Интересното при млечните продукти е масло внос от Украйна - при много лоша хигиена, неясен срок на годност, нито проследимост."

Проверките в цялата страна продължават, включително се проверяват и училища, и детски градини. От днес започват и масови проверки във връзка с Великден.

