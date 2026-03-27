Обявиха поръчка за проектирането на Националната детска болница

Здравната инвестиционна компания обяви обществената поръчка за проектирането на детската болница.



Прогнозната максимална стойност на поръчката е 5 040 817,93 евро без ДДС или 6 милиона с ДДС. Болницата ще има 26 клиники и отделения, 20 операционни зали, амбулаторно-диагностичен блок с 38 кабинета и вертолетна площадка. Срокът за проектиране е между 210 и 300 календарни дни.

Теренът в момента е ограден и представлява изкоп. Прогнозният срок за въвеждане на обекта в експлоатация е 36 месеца, считано от датата на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.