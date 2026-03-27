Приятели в търсене на сродни души: Завръщане към срещите "лице в лице"

А в Лондон се връщат към истинските срещи - тези лице в лице. Оказва се, че у младите хора има умора от онлайн запознанстатва и желание за истинско общуване.

Между 2023 и 2024 г. интересът към подобни програми е намалял с 16%. И сега скорост набира инициативата "Излез на среща с мой приятел". Близки приятели правят PowerPoint презентации един за друг. Освен положителните качества, разбира се, се поменават и недостатъци, но шеговито и със закачка.

Събитие като това в Лондон вече се провеждат редовно в САЩ и Австралия. Амбицията на организаторите на "Излез на среща с мой приятел" е инициативата да се провежда веднъж седмично, не само в столицата, но и в цялата страна.