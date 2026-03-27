След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало

Делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, който през септември 2023-та година беше блъснат на пешеходна пътека на кръстовището на столичните улици "Шишман" и "Гурко" започва отначало.

След 25 съдебни заседания по искане на близките на момчето съдия Снежина Колева си направи отвод. В края на близо тричасово обсъждане на ключова видеотехническа експертиза, свързана с механизма на катастрофата, довела до смъртта на Филип, бащата на момчето поиска да бъде изискана справка за криминалистичните регистрации на подсъдимия. Съдът отказа с аргумента, че това няма да допринесе за изясняването на фактите за катастрофа по "непредпазливост". Обвинението обаче е за евентуален умисъл и последва размяна на остри реплики, че по делото е предрешено обвинението да бъде прекравалифицарон в по-леко, а бащата на детето Красимир Арсов обвини съдията, че е предубедена и взема страната на подсъдимия Петър Тодоров.

Експертиза показа, че той е шофирал с 85 км в час, при разрешени 30, и след употреба на алкохол. След избора на нов съдия-докладчик процесът ще започне отначало - с разпоредително заседание, разпити на свидетели и приемане на експертизи.