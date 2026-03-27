След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало

Делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, който през септември 2023-та година беше блъснат на пешеходна пътека на кръстовището на столичните улици "Шишман" и "Гурко" започва отначало.

След 25 съдебни заседания по искане на близките на момчето съдия Снежина Колева си направи отвод. В края на близо тричасово обсъждане на ключова видеотехническа експертиза, свързана с механизма на катастрофата, довела до смъртта на Филип, бащата на момчето поиска да бъде изискана справка за криминалистичните регистрации на подсъдимия. Съдът отказа с аргумента, че това няма да допринесе за изясняването на фактите за катастрофа по "непредпазливост". Обвинението обаче е за евентуален умисъл и последва размяна на остри реплики, че по делото е предрешено обвинението да бъде прекравалифицарон в по-леко, а бащата на детето Красимир Арсов обвини съдията, че е предубедена и взема страната на подсъдимия Петър Тодоров.

Експертиза показа, че той е шофирал с 85 км в час, при разрешени 30, и след употреба на алкохол. След избора на нов съдия-докладчик процесът ще започне отначало - с разпоредително заседание, разпити на свидетели и приемане на експертизи.

ТОП 24

Жена наръга четирима души в центъра на София
1
Жена наръга четирима души в центъра на София
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
2
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
3
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
4
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
5
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен...
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
6
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
3
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Още от: Сигурност и правосъдие

Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в Рояк, отнел живота на девет души
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в Рояк, отнел живота на девет души
Операция срещу купуването на гласове в Кърджалийско, иззеха тефтери с имена и пари Операция срещу купуването на гласове в Кърджалийско, иззеха тефтери с имена и пари
Чете се за: 01:17 мин.
Разбиха схема за купен вот в Карнобат: Задържани са осем души Разбиха схема за купен вот в Карнобат: Задържани са осем души
Чете се за: 00:55 мин.
Шефът на огнеборците в Бургас е "Пожарникар на годината" (СНИМКИ) Шефът на огнеборците в Бургас е "Пожарникар на годината" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Гледат делото за предсрочното освобождаване на Брендо Гледат делото за предсрочното освобождаване на Брендо
Чете се за: 01:22 мин.
Акции срещу купения вот в различни части на страната, десетки са задържани (ОБЗОР) Акции срещу купения вот в различни части на страната, десетки са задържани (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Български евродепутати: Северна Македония лобира в Брюксел за отмяна на френското предложение Български евродепутати: Северна Македония лобира в Брюксел за отмяна на френското предложение
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Правосъдният министър освободи от длъжност началника на затвора в София Правосъдният министър освободи от длъжност началника на затвора в София
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в...
Чете се за: 03:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Войната в Близкия изток и Украйна - акценти в срещата навъншните...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
