Успешна акция: Освободиха кит от плитчините на Балтийско море

Успешно премина операцията по освобождаване на гърбат кит, който беше заседнал в началото на седмицата в плитчините на Балтийско море край Северна Германия.

Дни наред спасителните екипи опитваха да помогнат на гигантския бозайник, да се отдалечи от пясъчните наноси. С помощта на специална техника беше прокопан тесен канал с дълбочина половин метър. В малките часове на деня, китът се е оттласнал от дъното и е успял да стигне до по-дълбоки води. Морските биолози се надяват през следващите дни той да намери сили и да навлезе в открито море.