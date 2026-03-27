Александра Фейгин завърши на 23-о място на световното първенство по фигурно пързаляне

Най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин завърши на 23-о място при жените на световното първенство, което се провежда в чешката столица Прага. 23-годишната българка, която беше 20-а след кратката програма, допусна грешки във волната и отстъпи позиции.

"Днес официално приключих сезона с волната ми програма на световното първенство тук, в Прага. Доволна съм от състезанието, чиста кратка програма, с което си спечелих финала. Преди волната програма се притеснявах, тъй като не исках да допускам грешки, но допуснах една фатална, където паднах и вместо троен ритбергер направих двоен. Но бих казала, че съм доволна, защото очаквах, че по-зле ще я изиграя. Сезонът беше доста тежък за мен, нямах сполучливи изигравания, за съжаление, но това е спортът. Няма как всеки сезон да съм перфектна. Надявам се следващия сезон да покажа по-стабилни програми. Силно се надявам лятото като започна подготовка да разучавам по-сложни комбинации, по-сложни скокове, стига естествено здравето и физическата форма да го позволява", каза българката пред фейсбук страницата на БФ Кънки.

Японката Каори Сакамото спечели четвърта световна титла в последното състезание в кариерата ѝ. Сребърната медалистка от Олимпийските игри в Милано/Кортина миналия месец и световна вицешампионка беше перфектна в своята волна програма и записа рекордна оценка от 158.97 точки и сбор от 238.28.

Носителката на бронзов медал от преди 12 месеца Моне Чиба (Япония) този път взе сребро с 228.47 точки, а трета е Нина Пинцароне (Белгия) с 215.20.

Утре Световното първенство продължава с волната програма при мъжете и при танцовите двойки.