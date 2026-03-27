БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александра Фейгин завърши на 23-о място на световното първенство по фигурно пързаляне

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата се провежда в Прага.

Александра Фейгин
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин завърши на 23-о място при жените на световното първенство, което се провежда в чешката столица Прага. 23-годишната българка, която беше 20-а след кратката програма, допусна грешки във волната и отстъпи позиции.

"Днес официално приключих сезона с волната ми програма на световното първенство тук, в Прага. Доволна съм от състезанието, чиста кратка програма, с което си спечелих финала. Преди волната програма се притеснявах, тъй като не исках да допускам грешки, но допуснах една фатална, където паднах и вместо троен ритбергер направих двоен. Но бих казала, че съм доволна, защото очаквах, че по-зле ще я изиграя. Сезонът беше доста тежък за мен, нямах сполучливи изигравания, за съжаление, но това е спортът. Няма как всеки сезон да съм перфектна. Надявам се следващия сезон да покажа по-стабилни програми. Силно се надявам лятото като започна подготовка да разучавам по-сложни комбинации, по-сложни скокове, стига естествено здравето и физическата форма да го позволява", каза българката пред фейсбук страницата на БФ Кънки.

Японката Каори Сакамото спечели четвърта световна титла в последното състезание в кариерата ѝ. Сребърната медалистка от Олимпийските игри в Милано/Кортина миналия месец и световна вицешампионка беше перфектна в своята волна програма и записа рекордна оценка от 158.97 точки и сбор от 238.28.

Носителката на бронзов медал от преди 12 месеца Моне Чиба (Япония) този път взе сребро с 228.47 точки, а трета е Нина Пинцароне (Белгия) с 215.20.

Утре Световното първенство продължава с волната програма при мъжете и при танцовите двойки.

Фейгин: Нищо не може да се сравни с Олимпийския лед
Фигуристката говори пред БНТ.
Александра Фейгин ще бъде с пети стартов номер за волната програма на световния шампионат по фигурно пързаляне
Българката ще излезе на леда около 19:38 часа българско време.
#световно първенство по фигурно пързаляне в Прага 2026 г. #Александра Фейгин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
1
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
2
Пролетен студ връхлетя Чехия, на места натрупа 10 см сняг
3
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи"
4
Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им
5
Задържаха жената, за която се смята, че е наръгала четирима души в София
6
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ