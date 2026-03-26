Александра Фейгин ще бъде с пети стартов номер за волната програма на световния шампионат по фигурно пързаляне

Българката ще излезе на леда около 19:38 часа българско време.

Снимка: БГНЕС
Александра Фейгин ще бъде с пети стартов номер в първата група за утрешната волната програма при жените на световното първенство по фигурно пързаляне в чешката столица Прага.

Тя ще излезе на леда в 19:38 часа българско време в петък, а надпреварата започва в 19:00 часа.

Вчера Фейгин представи отлична кратка програма и зае 20-о място с 58.05 точки (32.34 за технически елементи и 25.71 за компоненти на програмата. За нея това е най-добър резултат за сезона за кратка програма.

Миналата година българката беше 21-а на шампионата на планетата, но в кариерата си има и две 17-и позиции.

С последен стартов номер ще бъде лидерката до момента Каори Сакамото (Япония) - олимпийска и световна вицешампионка.

Преди волната програма при жените утре танцовите двойки ще представят ритмичния си танц.

