Александра Фейгин се класира за финалната волна програма на световния шампионат по фигурно пързаляне

Александра Фейгин представи отлична кратка програма и се класира за финалната волна на световното първенство по фигурно пързаляне в чешката столица Прага.

23-годишната българка изпълни всички планирани елементи - комбинация от троен-троен тулуп, троен ритбергер, двоен аксел, поредицата от стъпи и красиви пируети и беше оценена с 58.05 точки (32.34 за технически елементи и 25.71 за компоненти на програмата. За нея това е най-добър резултат за сезона за кратка програма.

"Чувствам се доста въодушевена, най-накрая изиграх чиста кратка програма. Настина не тръгнах добре, но съм много щастлива, че точно на Световното първенство, последен форум за този сезон, изиграх чиста програма, която е играя от вече две седмици - доста кратък срок. Но може би, защото тази музика, тази програма ми е любима, тя ми даде сила и енергия да покажа красотата и техническите елементи, и всичко заедно да стане едно цяло", каза българката пред фейсбук страницата на БФ Кънки.

В Прага Фейгин показа нова кратка програма, като решението за смяната дойде след олимпийските игри в Милано-Кортина преди месец. Щабът на българката избра да заложи на вече използвана музика - "Списъкът на Шиндлер", а композицията направи Кирил Халявин, бивш състезател в танците на лед за Русия и Испания.

Така след първите 15 фигуристки, изпълнили кратката програма, Александра Фейгин е на трето място във временното класиране.

До края на състезанието предстоят още три групи, но е сигурно, че шампионката на България ще бъде сред най-добрите 24 и ще продължи във волната програма, която е в петък от 19:00 часа българско време.