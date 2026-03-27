Раздадоха наградите "Икар"

Галя Крайчовска
Раздадоха наградите "Икар"
В световния ден на театъра по традиция Съюзът на артистите връчи наградите "Икар".

Отличие за главна мъжка роля получи Пламен Димов, а при актрисите победил е Радина Думанян. За поддържаща мъжка и женска роля бяха отличени Веселин Мезекиев и Ирини Жямбонас. Най-вълнуващата за младите актьори награда тази за дебют се присъжда на Паола Маравиля.

Отличието за режисура отиде при Стоян Радев за постановката "Берлин, Берлин" на театър "Пловдив" , това е и най-добрият спектакъл.

Отличието за изключителен принос към българския театър се присъжда на Анета Сотирова, за педагогическа дейност на проф. Боньо Лунгов, а "Икар" за чест и достойнство получава сценографът Мария Диманова.

Тази година церемонията се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова. Държавният глава връчи почетен знак на президента на председателя на Съюза на артистите Христо Мутафчиев.

Церемонията може да проследите утре по БНТ1 от 22.40 часа. Всички приходи от билети за ще постъпят в Здравния фонд на Съюза на артистите, който подпомага артисти при животоспасяващи операции.

