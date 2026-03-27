Хладно време и валежи в следващите дни, температурите остават под нормата

По-ниски от обичайните за края на март ще останат максималните температури и през следващите дни. Очакват се и валежи от дъжд, на места значителни по количество.

През нощта ще има валежи от дъжд, а в планините и планинските райони – от сняг. В Западна България ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а в останалата част от страната – югоизточен.

Утре преди обяд в Южна България ще има и слънчеви часове, но следобед отново почти в цялата страна ще превалява. В южните и източните райони валежите ще са придружени от гръмотевична дейност. Ще остане ветровито, а максималните температури ще са между 11° и 16°, около 10° в София и между 11° и 13° по Черноморието.

В планините ще духа временно силен южен вятър. Валежите ще продължат, като границата между дъжд и сняг ще бъде около 1200 метра.

В Европа дъжд ще вали в западната половина на континента, както и в северните части на Пиренейския полуостров. Най-съществени остават валежите в западните райони на Балканите, но превалявания ще има на целия полуостров. В югоизточните райони ще се задържи по-топло за сезона, с условия за гръмотевични бури.

У нас в неделя се очакват интензивни валежи в много райони, а температурите ще се понижат още. В понеделник и вторник валежите ще са по-слаби и на по-малко места, но в сряда отново ще обхванат почти цялата страна и на места ще бъдат значителни.

С умерен и силен североизточен вятър ще нахлува по-студен въздух, а дневните температури в повечето райони ще останат под 10°.