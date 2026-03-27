С инвалидна количка в училище: Деца и учители дариха устройства за достъпна среда на ученик в Банкя

Спортист в инвалидна количка учи в училище без асансьори и рампи. Специална система му помага да се движи по стълбите. А друга машина му помага да влиза в училищния басейн за тренировки по плуване. И двете устройства са купени със средства, събрани от деца и учители в 78-мо училище в Банкя.

Давид Пецев е с рядко генетично заболяване. С течение на времето мускулите му отслабват. От няколко години не може да ходи. В 78-мо училище в Банкя, където учи няма рампи и асансьори.

Елица Пецева - майка на Давид: "Дори и да няма достъпна среда ние с желание съответно с добри хора успяхме да направим така, че Давид да е редовна форма на обучение, всеки ден да бъде в училище, да е сред неговите връстници".

Каузата "Давид да посещава класната стая" обединява училището. Педагозите се отказват от букетите за първия учебен ден и призовават родителите да дарят парите за закупуване на система за изкачване на стълби.

Димитрийка Герасимова - директор на 78 СУ "Христо Смирнески"- Банкя: "Тази система беше много подходяща точно поради това, че не е необходимо да изграждаме рампи. Само тя върши работа той да бъде предвижван по различните етажи и нива на училището."

Давид Пецев - ученик в 11 клас 78 СУ "Христо Смирненски"- Банкя: "Помагат ми да ме добутат до някоя стая и с други неща." Денис Тодоров - съученик на Давид: "Много чест сме си говорили с него - междучасия. Помагаме си понякога с преписване на тестовете. Научи ме на уважение колко е истинско приятелство."

Учителите помагат с придвижването на Давид по стълбите. Той е състезател по плуване. Печелил е медали от различни първенства и често посещава плувния басейн в училището.

Давид Пецов: "Важно е, защото ми помага да дишам и ме запазва, съхранявам се."

Устройството, с което влиза в плувния басейн, също е купено със средства, събрани от дарения в училището.

Димитрийка Герасимова - директор на 78 СУ "Христо Смирнески"- Банкя: "Толерантността и тази подкрепа, която искаме да упражним както върху Давид, така и върху неговите съученици е на лице. Те го чувстват като част от своя клас, като част от групата, екипа. Той създава приятелства".

Семейството на Давид е благодарно на всички, които са помогнали той да бъде интегриран в училището.

Елица Пецева - майка на Давид: "Със силната воля и желанието на много хора познати и непознати Давид е това, което е днес."

Давид участва в маратони и състезания по бягане. Обича компютрите и иска да стане софтуерен инженер.