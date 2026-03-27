Трудноподвижна жена от Варна без достъп до изследване заради липса на помощ за придвижване

Трудноподвижна жена от Варна не може да си направи задължително контролно рентгеново изследване на коляното след операция на ставата, защото няма институция, която да ѝ помогне с придвижването. Валентина Димитрова живее на четвъртия етаж в сграда без асансьор. Според нея институциите мълчат, а времето за важната медицинска процедура изтича.

Валентина е на 49 години и от осем години се движи трудно. Основното ѝ заболяване – церебрална парализа, както и поставената коленна става, правят самостоятелното ѝ придвижване невъзможно.

Тя обяснява, че въпреки високия процент инвалидност, не получава реална помощ от институциите:

"Имам ТЕЛК 95%, но това не ми помага. Имам социален асистент, но това са възрастни хора - над 70, които по никакъв начин не могат да ме смъкнат сега долу. Обърнала съм се към всички институции с молба да ми съдействат, тръгвайки от БЧК, тръгвайки от Община Варна, Социални дейности, кметството, което отговорът беше "с какво да ви помогнем, ние сме само жени"... Служби, полиция, пожарна, 112."

Жената е ползвала услуги на частни линейки, но вече не може да си ги позволи. Общинските линейки също не решават проблема.

По думите ѝ транспортът е осигурен само частично:

"Той е сам човек и само и единствено може да спре и да ви заведе дотам като транспорт. Намерете кой да ви свали. Трябва да намеря хора, които да ме качат, да сляза, да се кача, транспорт до Окръжна болница, снимка, от там връщане и отново качване. За всичкото това нещо аз трябва да намеря хора."

Родителите на Валентина са възрастни и също имат нужда от помощ, а синът ѝ е ученик. При предишни случаи са били необходими трима или четирима души, за да я свалят по стълбите.

Тя поставя въпроса и за други хора в подобно положение:

"Аз не мисля, че аз съм единствения случай, вярвам, че има и други хора на легло, които имат нужда от медицинска грижа... Те как стигат? Аз не мога да си обясня. Община Варна има в социално подпомагане, има 51 проекта и услуги. Аз сред тези услуги не видях нищо практично, което да е в помощ на хората."

От Община Варна и от Агенцията за социално подпомагане заявяват, че осигуряват транспорт за трудноподвижни хора и еднократна финансова помощ, но нямат механизми да съдействат за слизането и качването на жената.