Кирил Милов и Семен Новиков не знаят дали ще играят на европейското първенство по борба

Пет златни и два бронзови медала спечелиха българските борци във втория ден от международния турнир „Дан Колов - Никола Петров“ в Пловдив.

След година извън големи международни турнири, борците на клуб ЦСКА отново се състезаваха под флага на България. Европейският шампион Кирил Милов спечели титлата при 97 кг в класическия стил срещу Владен Козлюк от Украйна след технически туш.

Шамил Мамедов взе първа титла откакто бе натурализиран за България в категория до 65 кг.

В категория до 87 кг олимпийския ни шампион Семен Новиков взе бронза срещу Ихария Ришевич от Беларус с 4:0 точки.

Стоян Кубатов взе титлата за България в категория до 77 кг класически стил след технически туш.

При жените Биляна Дудова спечели златото в категория до 62 кг, побеждавайки Амели Дуаре от Франция с 5:1 точки.

За съжаление, три седмици преди началото на европейското първенство в Тирана, Новиков и Милов признаха, че няма яснота дали ще се борят за България.

„Радвам се, че успях да стана първи и да победя съперник, който преди две години ме победи на същия турнир. Когато постигаш успехи всички се радват и се чувстват горди затова, че ти си постигнал нещо за България. За мен това е смисълът на спорта. Силно се надявам да имам шанса да представям България на европейското първенство“, каза пред БНТ Кирил Милов.

Коментар по темата направи и Семен Новиков.

„Не знам дали ще се боря на европейското. Аз имам желание да се боря и тренирам за европейското“, каза Новиков.

Попитан дали е готов да участва в преборване, ако има такова за да се реши кой да отиде, олимпийският шампион от Игрите в Париж отговори така: „Няма проблем, но имам въпрос. Срещу кого? Вие видяхте ли някой друг от българския национален отбор на стълбичката?“.

