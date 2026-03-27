Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за...
Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев -...
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Кирил Милов и Семен Новиков не знаят дали ще играят на европейското първенство по борба

Двамата взеха медали във втория ден от международния турнир „Дан Колов - Никола Петров“ в Пловдив.

Семен Новиков
Пет златни и два бронзови медала спечелиха българските борци във втория ден от международния турнир „Дан Колов - Никола Петров“ в Пловдив.

След година извън големи международни турнири, борците на клуб ЦСКА отново се състезаваха под флага на България. Европейският шампион Кирил Милов спечели титлата при 97 кг в класическия стил срещу Владен Козлюк от Украйна след технически туш.

Шамил Мамедов взе първа титла откакто бе натурализиран за България в категория до 65 кг.

В категория до 87 кг олимпийския ни шампион Семен Новиков взе бронза срещу Ихария Ришевич от Беларус с 4:0 точки.

Стоян Кубатов взе титлата за България в категория до 77 кг класически стил след технически туш.

При жените Биляна Дудова спечели златото в категория до 62 кг, побеждавайки Амели Дуаре от Франция с 5:1 точки.

За съжаление, три седмици преди началото на европейското първенство в Тирана, Новиков и Милов признаха, че няма яснота дали ще се борят за България.

„Радвам се, че успях да стана първи и да победя съперник, който преди две години ме победи на същия турнир. Когато постигаш успехи всички се радват и се чувстват горди затова, че ти си постигнал нещо за България. За мен това е смисълът на спорта. Силно се надявам да имам шанса да представям България на европейското първенство“, каза пред БНТ Кирил Милов.

Коментар по темата направи и Семен Новиков.

„Не знам дали ще се боря на европейското. Аз имам желание да се боря и тренирам за европейското“, каза Новиков.

Попитан дали е готов да участва в преборване, ако има такова за да се реши кой да отиде, олимпийският шампион от Игрите в Париж отговори така: „Няма проблем, но имам въпрос. Срещу кого? Вие видяхте ли някой друг от българския национален отбор на стълбичката?“.

Борба: Турнир "Дан Колов – Никола Петров", ден II (ГАЛЕРИЯ)
Пловдив за трети път в историята е домакин на престижния турнир.
Четири титли за България във втория ден на турнира "Дан Колов - Никола Петров"
Акцент от тазгодишното издание на турнира, който се провежда в...
#Семен Новиков #Турнир по борба „Дан Колов - Никола Петров“ #Кирил Милов

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
Гръцкото посолство в САЩ изпрати протестна нота, след като Мелания Тръмп нарече Северна Македония само "Македония"
Щастлива среща: Четири мечета бягат на пътя Доспат - Батак
Пролетен студ връхлетя Чехия, на места натрупа 10 см сняг
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Филип Кръстев: Да бъдеш капитан на България е огромна чест
Александър Димитров: Играчите вложиха максимално в изключително тежки условия Александър Димитров: Играчите вложиха максимално в изключително тежки условия
Марин Петков: Имаме време да си разгърнем потенциала Марин Петков: Имаме време да си разгърнем потенциала
Владимир Николов: Посвещавам головете на моето семейство Владимир Николов: Посвещавам головете на моето семейство
Фейгин: Нищо не може да се сравни с Олимпийския лед Фейгин: Нищо не може да се сравни с Олимпийския лед
"Гостите на Банско Филм Фест 2025": Йохен Хемлеб разказва за една от най-големите мистерии на Еверест "Гостите на Банско Филм Фест 2025": Йохен Хемлеб разказва за една от най-големите мистерии на Еверест
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
Росица Матева: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи за първи път Росица Матева: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи за първи път
След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
Прокурорският син Васил Михайлов отново се прояви криминално
Акции срещу купения вот
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София
В Световния ден на театъра: Отличават най-добрите с наградите...
