Хасан Адемов: Няма сфера, която да не се използва за предизборни цели

Служебният социалени министър Хасан Адемов отново предупреди, че чрез програми като „Топъл обяд“, раздаването на хранителни пакети и осигуряване на лични асистенти се правят опити за манипулиране на вота. Адемов инспектира - как работят социалните услуги в община Самуил? И припомни, че хората в тежко финансово и здравословно положение най-често се поддават на изборни манипулации, в замяна на социални услуги, които им се полагат по закон.

Над 12 800 са подадените до момента заявления за компенсация от 20 евро във връзка с повишаването на цените на горивата. Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на посещението си в община Самуил, където инспектира как функцинират социалните услуги в населеното място. Той предупреди, че точно по програми като „Топъл обяд“, раздаването на хранителни пакети и осигуряване на лични асистенти има опити вотът да се манипулира. Най-уязвими са хората в тежко финансово и здравословно положение, които се поддават на изборни манипулации в замяна на социални услуги, които им се полагат по закон.

Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика: "Няма сфера в България, която да не се използва за предизборни цели. Това го казвам съвсем отговорно. Хлябът ти да зависи от начина, по който гласуваш – в 21 век това е абсурдно и затова идеята беше да прекъснем по някакъв начин тези явления. Очевидно е, че има такива случаи, ние вече сме сезирали прокуратурата за опити за такъв тип нарушения."

