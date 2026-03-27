БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за...
Чете се за: 07:15 мин.
Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев -...
Чете се за: 01:47 мин.
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Чете се за: 07:30 мин.
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Чете се за: 01:45 мин.
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
Чете се за: 04:17 мин.
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росица Матева: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи за първи път

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Обективен критерий за това дали изборите са честни няма, а водещо остава личното възприятие на всеки гражданин. Това коментира в предаването "Панорама" заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева, като подчерта, че ключова роля имат секционните избирателни комисии.

„Обективният измервател за това е личното му възприятие дали едни избори са честни или не. Полицейските акции са нормално нещо, при положение, че има сигнали. Компетентните органи са МВР и прокуратурата, при нас като пристигнат сигнали също ги пращаме на МВР и прокуратурата.“

Матева подчерта, че основната отговорност за честния вот е на секционните комисии.

„Най-важните за произвеждането на избори са секционните избирателни комисии, защото те ги произвеждат на място в изборния ден.“

Тя обясни, че именно тяхната работа – от допускането на избирателите до преброяването на гласовете – е решаваща за крайния резултат.

По отношение на риска от грешки при преброяването, от ЦИК предприемат мерки за улеснение на комисиите чрез електронни инструменти.

„ Предприемаме всякакви действия, за да могат СИК да установят с най-малко математически пресмятания. Въпреки всичко обаче се налага да се брои. Както винаги ще бъдат публикувани и сега електронни протоколи, ще бъде направено за първи път и публикувано приложение за мобилни телефони, за да може при преброяване на резултатите вечерта след изборите на мобилните си членовете на СИК да попълнят електронния протокол, за да проверят правилно ли са изчислили, пресметнали и попълнили черновата на протокола. Този път сме приели методологически указания изработени по различен начин, описани са действията на членовете на СИК в предизборния ден, в изборния ден, след приключване на изборния ден, преброяване гласовете, установяване на резултата, прибиране на материалите, включително като чеклист всяко действие да се отбелязва. Всичко това се прави с цел улеснение на секционно избирателните комисии."

Специално внимание се отделя и на видеонаблюдението в изборния ден.

По отношение на секциите в чужбина, Матева посочи, че ограниченията ще засегнат три държави.

„Това ограничение от законодателя ще се отрази в 3 държави. Турция, Великобритания и САЩ.“

„Надяваме се, че няма да има хаос по никакъв начин.“

Вижте целия разговор с Росица Матева във видеото.

#Росица Матева #цик #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
1
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
2
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
3
Гръцкото посолство в САЩ изпрати протестна нота, след като Мелания Тръмп нарече Северна Македония само "Македония"
4
Щастлива среща: Четири мечета бягат на пътя Доспат - Батак
5
Пролетен студ връхлетя Чехия, на места натрупа 10 см сняг
6
Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Още от: Ямбол - МИР 31

Преди вота: Отново скандални назначения в секционните избирателни комисии
Вижте бюлетините за вота на 19 април Вижте бюлетините за вота на 19 април
Чете се за: 02:07 мин.
ЦИК представя бюлетините за вота през април ЦИК представя бюлетините за вота през април
Чете се за: 00:50 мин.
"Референдум": Кои теми ще определят резултатите от изборите на 19 април? "Референдум": Кои теми ще определят резултатите от изборите на 19 април?
Чете се за: 06:42 мин.
Как ЦИК ще улесни гласуването на хора с увредено зрение? Как ЦИК ще улесни гласуването на хора с увредено зрение?
Чете се за: 01:30 мин.
Започва удостоверяване на машините за предстоящия вот Започва удостоверяване на машините за предстоящия вот
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Росица Матева: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи за първи път Росица Матева: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи за първи път
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Прокурорският син Васил Михайлов отново се прояви криминално
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Акции срещу купения вот
Чете се за: 03:05 мин.
Парламентарни Избори 2026
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
В Световния ден на театъра: Отличават най-добрите с наградите...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ