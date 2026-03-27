На търг в София: Продадоха картина на Златю Бояджиев за рекордните 280 хиляди евро

Известната картина на Златю Бояджиев "Две сватби" беше продадена на търг в София за рекордните 280 хиляди евро. Това е най-високата цена достигана официално за български автор в България, като предварителната оценка беше едва 35 000 евро.



Наддаването продължи близо 15 минути при сериозна конкуренция между участниците, което доведе и до значително покачване на цената. Към 280 хиляди евро се добавя 18% такса на аукционната къща, което формира обща сума от над 330 000 евро.

Не е ясно дали в търга са участвали представители на Министерството на културата, които по закон могат да откупят картината с предимство.

Платното с размери 130 x 165 см беше предложено за продажба от наследниците на професор Уилям Джеймс Орвил-Томас, британски професор, работил преди години в Софийския университет.