Весела Лечева след бронза на Мирослава Минчева в Мюнхен: Изпитах невероятно вълнение

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави Мирослава Минчева за спечеления бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен, като разкри, че е преживяла силни емоции по време на състезанието.

Лечева, която е и президент на Българския стрелкови съюз, изгледа на живо финала в дисциплината 25 метра пистолет за жени в германския град.

"Изпитах невероятно вълнение, защото тя спечели това престижно отличие на едно от любимите ми състезания – това в Мюнхен, на което се събира целият световен елит“, написа тя в профила си в социалните мрежи.

Тя подчерта силното представяне на Минчева и значимостта на успеха, постигнат в конкуренцията на най-добрите състезателки в света. В същата дисциплина златният медал беше спечелен от индийката Ешър Сингх, която постави и световен рекорд.

"Честито на Мирослава, на нейните съотборнички, на треньорите и на всички от Българския стрелкови съюз, които полагат всекидневни усилия за развитието на нашия спорт“, добави Лечева.

С отличието на Минчева България затвърди добрите си позиции в спортната стрелба на международната сцена.