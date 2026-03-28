Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
12 души, американски военни бяха ранени при ракетна атака на Иран срещу базата "Принц Султан" в Саудитска Арабия.
Повредени са самолети-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха. Иран съобщи, че снаряд е паднал в близост до АЕЦ "Бушер". Няма щети, нито изтичане на радиация. Вчера беше ударен реактор за тежка вода в централен Иран. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че очаква конфликтът да приключи в рамките на седмици, а не месеци.
Днес става един месец откакто Съединените щати и Израел атакуваха Иран. В реч снощи американският президент Доналд Тръмп се пошегува, че Ислямската република трябва да отвори "Протока на Тръмп", като имаше предвид Ормузкия проток. "Куба ще е следващата", добави Тръмп.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Молят да сключат сделка. Оказа се, че съм прав. Те преговаряха и го признаха два дни по-късно. И за да компенсират, казаха: "Ще ви изпратим осем кораба с петрол. После казаха, че добавят още два. Тогава хората разбраха, че наистина преговаряме. Преговаряме и сега. Би било чудесно, ако можехме да направим нещо, но те трябва да отворят протока на Тръмп, искам да кажа, Ормузкия проток."