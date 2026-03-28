Първа визита в Европа: Папа Лъв XIV пристигна в Монако

Папа Лъв XIV пристигна на еднодневна визита в Монако – първото му пътуване в Европа от избирането му миналата година.

Папата беше посрещнат от принцът на Монако Албер Втори и проведе аудиенция с него в двореца. Това в първият папа от близо пет века, който посещава княжеството. Преди минути започна и срещата на папата с католическата общност.

По-късно главата на Римокатолическата църква ще отслужи литургия на стадион. Пътуването изненадва наблюдателите заради малкия размер на Монако и ограниченото глобално влияние на града-държава, въпреки силната ѝ католическа идентичност.

